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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Дефицит водителей автобусов в Ростовской области достиг 5 тыс человек

Дефицит водителей автобусов в Ростовской области достиг 5 тыс человек

1 августа 2024, 05:25
Фото: 1MI
В Ростовской области остается актуальной проблема нехватки водителей автобусов, сообщает Dontr.

Согласно последним данным, в регионе необходимо нанять пять тысяч водителей, чтобы покрыть все потребности.

В области около 10 лет назад обучение на водителей проходили около 900 человек каждый месяц. Сейчас этот показатель снизился до 328 в год.

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До этого мы уже писали о том, что в донской столице дефицит водителей общественного транспорта составил 53%. Тогда говорилось о нехватке тысячи сотрудников.

Ранее стало известно, что ростовские водители бегут из такси из-за низких заработков.

Кроме того, власти города объясняли повышение стоимости проезда.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Дефицит водителей
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