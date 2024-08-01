Дефицит водителей автобусов в Ростовской области достиг 5 тыс человек

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Согласно последним данным, в регионе необходимо нанять пять тысяч водителей, чтобы покрыть все потребности.
В области около 10 лет назад обучение на водителей проходили около 900 человек каждый месяц. Сейчас этот показатель снизился до 328 в год.
До этого мы уже писали о том, что в донской столице дефицит водителей общественного транспорта составил 53%. Тогда говорилось о нехватке тысячи сотрудников.
Ранее стало известно, что ростовские водители бегут из такси из-за низких заработков.
Кроме того, власти города объясняли повышение стоимости проезда.