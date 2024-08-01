Доктор сообщил о связи времени приема пищи со здоровьем

В частности, для того, чтобы калорийная и плотная пища не оставила след в виде лишних сантиметров на талии, ее нужно употреблять в первой половине дня. В это время метаболизм более активен, а значит, тяжелая пища будет лучше перерабатываться, а полученная энергия — расходоваться.