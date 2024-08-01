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Posted 1 августа, 08:56

Published 1 августа, 08:56

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Доктор сообщил о связи времени приема пищи со здоровьем

1 августа 2024, 08:56
По мнению ученых, то, в какое время суток происходит прием пищи, оказывает влияние на здоровье человека. В частности, речь об интервальном голодании, когда можно поддерживать вес без подсчета калорий.

Ученые рассказали о нескольких научных исследованиях, которые показали эффективность интервального голодания для поддержания нормального веса и положительное влияние на здоровье в целом.

Как уточнил доктор Варади, исследования показывают, что интервальное голодание не только помогает сбросить лишние килограммы, но и нормализовать метаболизм.

В частности, для того, чтобы калорийная и плотная пища не оставила след в виде лишних сантиметров на талии, ее нужно употреблять в первой половине дня. В это время метаболизм более активен, а значит, тяжелая пища будет лучше перерабатываться, а полученная энергия — расходоваться.

Эта рекомендация касается взрослых людей, в то время как подросткам, которые предпочитают ложиться поздно, лучше есть такую пищу во второй половине дня. Согласно исследованиям, поздний прием пищи с определенными ограничениями во времени в их случае оказывает благоприятное воздействие на здоровье подростков, пишет ИА RuNews24.ru.

Они теряют лишние килограммы, а показатели крови становятся лучше. При этом на качество и продолжительность сна поздний прием пищи не влияет.

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