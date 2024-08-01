Фура влетела в автобус с детьми в Ростовской области. Что известно о ДТП?

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
По предварительным данным, у большегруза отказали тормоза. На повороте он влетел в автобус. Удар был настолько сильным, что автобус выкинуло в кювет, где он опрокинулся. Сама фура упала на бок.
Известно, что в автобусе ехали дети. Очевидцы сообщают, что погибших в результате происшествия нет. Но несколько пассажиров автобуса получили переломы. На месте работают спасатели и медики.
В пресс-службе Госавтоинспекции региона инцидент не комментировали.
Информация будет уточняться.
Ранее в Ростовской области автобус с туристами столкнулся с грузовиком.