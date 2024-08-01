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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Фура влетела в автобус с детьми в Ростовской области

Фура влетела в автобус с детьми в Ростовской области. Что известно о ДТП?

1 августа 2024, 15:09
Фото: для иллюстрации / 1MI
Фура влетела в автобус с детьми в Ростовской области

Фура влетела в автобус с детьми в Ростовской области

В Большом Логе произошла авария с участием грузовика и автобуса, сообщает Telegram-канал «Это Ростов».

По предварительным данным, у большегруза отказали тормоза. На повороте он влетел в автобус. Удар был настолько сильным, что автобус выкинуло в кювет, где он опрокинулся. Сама фура упала на бок.

Известно, что в автобусе ехали дети. Очевидцы сообщают, что погибших в результате происшествия нет. Но несколько пассажиров автобуса получили переломы. На месте работают спасатели и медики.

Фура влетела в автобус с детьми в Ростовской области
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал «Это Ростов»

В пресс-службе Госавтоинспекции региона инцидент не комментировали.

Информация будет уточняться.

Ранее в Ростовской области автобус с туристами столкнулся с грузовиком.

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#Алина Заярная#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Происшествия
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