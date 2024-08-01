Контейнерные площадки для мусора обустраиваются в Ростове по единой концепции

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
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Updated Сегодня, 15:11
Кроме того, они эстетичнее и крепче прежних.
По его словам, при изготовлении площадок используются массивные ограждающие конструкции из бетона, раздвижные ворота толщиной металла более 2 мм, которые позволяют предотвратить деформирование основных элементов.
— Специальные конструкции позволяют сохранить территорию вокруг чистой, не допустить распространение отходов за пределы площадки. А для предотвращения образования свалочных очагов на прилегающих территориях предусмотрены увеличенные отсеки для складирования крупногабаритных отходов. До 1 ноября администрации районов в рамках своих полномочий обустроят 50 таких контейнерных площадок, — говорит Алексей Логвиненко.
В городской администрации отмечают, что создание площадок по единой концепции в разы улучшит санитарное состояние территорий общего пользования. Сами же места для площадок накопления твердых коммунальных отходов согласуются с отходообразователем, в соответствии с федеральным и региональным законодательством.
Напомним, что в конце 2023 года на одном из пленарных совещаний с департаментом ЖКХ и комитетом по охране окружающей среды было заявлено о результатах исследований более сотни контейнерных площадок на территории Ростова-на-Дону. Как отметили представители комитетов, в течение 10 дней мониторинга ситуации с вывозом мусора инспекторы выявили 54 случая нарушения сроков вывоза коммунальных отходов. Поэтому было решено создать рабочую группу и установить на проблемных контейнерных площадках системы видеонаблюдения. Также было заявлено, что на территории донской столицы оборудуют еще 200 площадок для сбора крупногабаритных отходов.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как в начале июля текущего года в Пролетарском районе города проходили рейды проверки требований по содержанию территорий. Рейды были направлены на выявление нарушителей, которые не согласовывают места для складирования отходов и не заключают договоры с регоператором на вывоз мусора.