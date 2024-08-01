Контейнерные площадки для мусора обустраиваются в Ростове по единой концепции

Напомним, что в конце 2023 года на одном из пленарных совещаний с департаментом ЖКХ и комитетом по охране окружающей среды было заявлено о результатах исследований более сотни контейнерных площадок на территории Ростова-на-Дону. Как отметили представители комитетов, в течение 10 дней мониторинга ситуации с вывозом мусора инспекторы выявили 54 случая нарушения сроков вывоза коммунальных отходов. Поэтому было решено создать рабочую группу и установить на проблемных контейнерных площадках системы видеонаблюдения. Также было заявлено, что на территории донской столицы оборудуют еще 200 площадок для сбора крупногабаритных отходов.