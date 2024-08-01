МТС Банк повысил ставки по вкладам для розничных клиентов и предпринимателей

В мобильном приложении для бизнеса можно октрыть и вклад «Классический онлайн», вбырав оптимальный срок от 1 дня до 2 лет и сумму от 50 тысяч до 400 млн рублей.

Напомним, что МТС Банк обеспечивает полноценную поддержку деятельности юридического лица и предпринимателей. Клиенты могут бесплатно открыть расчетный счет без посещения офиса банка и получить бесшовный доступ к банковским и партнерским продуктам и сервисам, например, для развития бизнеса на маркетплейсах, участия в госзакупках или ведения внешнеэкономической деятельности.

Более подробная информация о депозитах для бизнеса и вкладах для физических лиц доступна на сайте МТС Банка.