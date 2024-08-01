МТС Банк повысил ставки по вкладам для розничных клиентов и предпринимателей

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей, при пополнении первые 30 дней, без возможности частичного снятия. Предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.
Для пенсионеров и премиальных клиентов банка предусмотрена надбавка в размере до 0,2 процентных пункта к базовой ставке на вклады при открытии на срок 91, 120, 150 и 271 день с ежемесячным начислением процентов.
Также в МТС Банке улучшили и условия по вкладам в рублях для компаний малого и среднего бизнеса, а также для индивидуальных предпринимателей. Теперь доходность по депозитам варьируется от 14,75% до 17,09% годовых в зависимости от вида вклада, суммы и срока размещения. Депозит можно открыть в офисе банка или в режим онлайн. При этом достаточно заполнить заявку на сайте, а наличие расчетного счета в МТС Банке необязательно.
В мобильном приложении для бизнеса можно октрыть и вклад «Классический онлайн», вбырав оптимальный срок от 1 дня до 2 лет и сумму от 50 тысяч до 400 млн рублей.
Напомним, что МТС Банк обеспечивает полноценную поддержку деятельности юридического лица и предпринимателей. Клиенты могут бесплатно открыть расчетный счет без посещения офиса банка и получить бесшовный доступ к банковским и партнерским продуктам и сервисам, например, для развития бизнеса на маркетплейсах, участия в госзакупках или ведения внешнеэкономической деятельности.
Более подробная информация о депозитах для бизнеса и вкладах для физических лиц доступна на сайте МТС Банка.