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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Памятная доска, посвящённая Александру Кайдановскому, в Ростове

На ростовской Аллее звёзд может появиться имя героя «Сталкера» Кайдановского

1 августа 2024, 18:03
Фото: wikipedia.org
Памятная доска, посвящённая Александру Кайдановскому, в Ростове
В Ростове выбирают творческую личность, чьё имя увековечат на местной «Аллее звёзд», сообщается на сайте проекта.

Осенью на ростовской Аллее звёзд увековечат имя ещё одного выдающегося деятеля. В финал голосования вышли три человека. Первый кандидат — Аматуни Петроний Гай, советский писатель-фантаст, автор детских книг, самая известная из которых «ЧАО-победитель волшебников».

Также отдать свой голос можно за Владимира Еджика — заслуженного деятеля искусств России, музыканта и создателя первого в стране концертного оркестра духовых инструментов.

Третий кандидат — актёр Александр Кайдановский, знаменитый ролями в фильмах «Сталкер» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Отдать свой голос можно до 1 сентября на сайте проекта.

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Ранее RostovGazeta вспомнила, как Элтон Джон выступал в Ростове. Мировая легенда приезжала в Ростов в 2007 году.

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