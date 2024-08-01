На ростовской Аллее звёзд может появиться имя героя «Сталкера» Кайдановского

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Осенью на ростовской Аллее звёзд увековечат имя ещё одного выдающегося деятеля. В финал голосования вышли три человека. Первый кандидат — Аматуни Петроний Гай, советский писатель-фантаст, автор детских книг, самая известная из которых «ЧАО-победитель волшебников».
Также отдать свой голос можно за Владимира Еджика — заслуженного деятеля искусств России, музыканта и создателя первого в стране концертного оркестра духовых инструментов.
Третий кандидат — актёр Александр Кайдановский, знаменитый ролями в фильмах «Сталкер» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Отдать свой голос можно до 1 сентября на сайте проекта.
Ранее RostovGazeta вспомнила, как Элтон Джон выступал в Ростове. Мировая легенда приезжала в Ростов в 2007 году.