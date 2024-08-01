На ростовской Аллее звёзд может появиться имя героя «Сталкера» Кайдановского

Осенью на ростовской Аллее звёзд увековечат имя ещё одного выдающегося деятеля. В финал голосования вышли три человека. Первый кандидат — Аматуни Петроний Гай, советский писатель-фантаст, автор детских книг, самая известная из которых «ЧАО-победитель волшебников».