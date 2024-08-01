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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Уйдёт вся зарплата: сколько стоит собрать ребёнка в школу в Ростове в 2024 году

На сборы ребёнка в школу в Ростове нужно минимум 50 тысяч рублей

1 августа 2024, 12:50
Фото: Freepik
Уйдёт вся зарплата: сколько стоит собрать ребёнка в школу в Ростове в 2024 году
Минимальные сборы школьника в этом году обойдутся в сумму около 50 тысяч рублей, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито».

В августе родители начинают закупать товары для детей в школу. Из-за высоких цен учебные принадлежности покупают не только в магазинах, но и «с рук».

Школьная форма

Брюки для мальчика в этом году обойдутся родителям в среднем в 800 рублей. Это на 7% больше, чем годом ранее. В районе 750 стоит рубашка для школьника.

Обычное школьное платье для девочки стоит около 900 рублей, а юбка или блузка — не ниже 600 рублей.

Минимум 500 рублей придётся отдать за спортивный костюм для школьника. В районе тысячи рублей можно купить кроссовки.

Если покупать эти товары «с рук», то стоить они будут гораздо меньше.

Обычное школьное платье для девочки стоит около 900 рублейОбычное школьное платье для девочки стоит около 900 рублей
Обычное школьное платье для девочки стоит около 900 рублей
Фото: 1MI

Учебные принадлежности и канцелярия

В этом году средняя цена на школьный ранец в ресейле составила 1 000 рублей. В магазинах рюкзаки будут гораздо дороже. Также «с рук» продают брендовые ранцы. Но цены на них даже в ресейле высокие. Например, за 7 800 рублей можно купить ортопедический рюкзак немецкой фирмы Mc’Neill.

Набор новеньких тетрадок обойдётся в среднем в 300 рублей. Примерно столько же будет стоить самый просто пенал с наполнением.

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Учебные принадлежности и канцелярияУчебные принадлежности и канцелярия
Учебные принадлежности и канцелярия
Фото: 1MI

Рабочее место для ребёнка

Пожалуй, самые большие траты пойдут на обустройство рабочего места для школьника. Письменный стол обойдётся в районе 4,5 тысячи рублей. Хорошее кресло можно купить не дешевле, чем за три тысячи рублей.

Минимальные траты на ноутбук составят около 35 тысяч рублей. Сумма зависит от модели девайса и от места его покупки. Купить его «с рук» выйдет едва ли не в разы дешевле.

Выходит, что полноценные сборы ребёнка в школу выйдут в сумму около 50 тысяч рублей. Если взять в расчёт покупку учебных пособий, дополнительных девайсов и предметов одежды, то траты увеличатся как минимум в два раза.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростовской области строят новые школы.

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