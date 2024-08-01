На сборы ребёнка в школу в Ростове нужно минимум 50 тысяч рублей

В этом году средняя цена на школьный ранец в ресейле составила 1 000 рублей. В магазинах рюкзаки будут гораздо дороже. Также «с рук» продают брендовые ранцы. Но цены на них даже в ресейле высокие. Например, за 7 800 рублей можно купить ортопедический рюкзак немецкой фирмы Mc’Neill.

