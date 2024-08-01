На сборы ребёнка в школу в Ростове нужно минимум 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В августе родители начинают закупать товары для детей в школу. Из-за высоких цен учебные принадлежности покупают не только в магазинах, но и «с рук».
Брюки для мальчика в этом году обойдутся родителям в среднем в 800 рублей. Это на 7% больше, чем годом ранее. В районе 750 стоит рубашка для школьника.
Обычное школьное платье для девочки стоит около 900 рублей, а юбка или блузка — не ниже 600 рублей.
Минимум 500 рублей придётся отдать за спортивный костюм для школьника. В районе тысячи рублей можно купить кроссовки.
Если покупать эти товары «с рук», то стоить они будут гораздо меньше.
В этом году средняя цена на школьный ранец в ресейле составила 1 000 рублей. В магазинах рюкзаки будут гораздо дороже. Также «с рук» продают брендовые ранцы. Но цены на них даже в ресейле высокие. Например, за 7 800 рублей можно купить ортопедический рюкзак немецкой фирмы Mc’Neill.
Набор новеньких тетрадок обойдётся в среднем в 300 рублей. Примерно столько же будет стоить самый просто пенал с наполнением.
Пожалуй, самые большие траты пойдут на обустройство рабочего места для школьника. Письменный стол обойдётся в районе 4,5 тысячи рублей. Хорошее кресло можно купить не дешевле, чем за три тысячи рублей.
Минимальные траты на ноутбук составят около 35 тысяч рублей. Сумма зависит от модели девайса и от места его покупки. Купить его «с рук» выйдет едва ли не в разы дешевле.
Выходит, что полноценные сборы ребёнка в школу выйдут в сумму около 50 тысяч рублей. Если взять в расчёт покупку учебных пособий, дополнительных девайсов и предметов одежды, то траты увеличатся как минимум в два раза.
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