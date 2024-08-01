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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Над Азовом предлагают создать купол для защиты от беспилотников

Над Азовом предлагают создать купол для защиты от беспилотников

1 августа 2024, 12:36
Фото: mil.ru
Над Азовом предлагают создать купол для защиты от беспилотников
Военные предлагают создать своеобразный купол для защиты Азова от дронов, написал в Telegram общественник Игорь Симаков.

Он рассказал о прошедшем заседании Совета директоров Азова. На нем рассмотрели вопрос о том, как защитить город от прилетов беспилотников.

Симаков, ссылаясь на слова военных, уточнил, что противник для совершения террористических атак применяет БПЛА самолетного типа, которые способны преодолевать большие расстояния. Он добавил, что тактика применения беспилотников украинской стороной совершенствуется каждый месяц.

В Ростове-на-Дону усилят защиту от атак беспилотников
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«Военные предлагают общими усилиями создать своеобразный купол над городом, с радиусом не менее 30 километров, который обеспечит круговую оборону и предприятий, и жителей», — заявил общественник.

Отмечается, что предлагается создание трехуровневой системы подавления и установка оборудования РЭБ в нескольких точках. Это позволит усилить защиту.

Симаков уточнил, что для создания купола потребуются один месяц и 29 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в донской столице усилят защиту от атак беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Азов#БПЛА#Беспилотники#Оборона
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