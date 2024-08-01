Названы районы Ростова-на-Дону с самыми переполненными школами

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
На заседании постоянной комиссии городской Думы по образованию и культуре обсудили подготовку школ к новому учебному году. Замглавы администрации по соцвопросам Елена Кожухова рассказала, что за последние пять лет число обучающихся значительно выросло. Общее число школьников составляет 131 тысячу человек. За этот период прибавилось минимум 23,6 тысячи школьников.
Рост числа учащихся приводит к высокой загруженности школ. Сложная ситуация складывается сразу в четырех районах Ростова-на-Дону. Так, на 17 образовательных учреждений Первомайского района приходится 8189 человек. В Советском районе в 15 школах учатся 8106 детей, а в 11 учебных заведениях Октябрьского района числится 6095 обучающихся. В Железнодорожном районе располагается пять школ, в которых учатся 3471 человек.
Для снижения напряженности с местами в учебных заведениях чиновница предложила модифицировать имеющиеся школы и строить дополнительные.
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