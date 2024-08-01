Названы районы Ростова-на-Дону с самыми переполненными школами

Рост числа учащихся приводит к высокой загруженности школ. Сложная ситуация складывается сразу в четырех районах Ростова-на-Дону. Так, на 17 образовательных учреждений Первомайского района приходится 8189 человек. В Советском районе в 15 школах учатся 8106 детей, а в 11 учебных заведениях Октябрьского района числится 6095 обучающихся. В Железнодорожном районе располагается пять школ, в которых учатся 3471 человек.