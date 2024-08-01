rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

В Ростовской области номинальный доход в Ростовской области за год увеличился более чем на 20%

Номинальная зарплата в Ростовской области за год перевалила за 60 тысяч рублей

1 августа 2024, 16:25
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области номинальный доход в Ростовской области за год увеличился более чем на 20%
В Ростовской области номинальный доход в Ростовской области за год увеличился более чем на 20%, следует из данных Ростовстата.

Статистическое ведомство опубликовано доклад о социально-экономическом развитии региона с января по май 2024 года. Из него следует, что ведомства, средняя номинальная ежемесячная зарплата в Ростовской области в мае достигла 61 715 рублей. Это на 20,4% больше, чем годом ранее.

Больше всего за год зарплата выросла у работников финансовой и страховой деятельности — в 2,4 раза. Также на 44,6% выросли доходы у сотрудников производств напитков. Замыкают тройку лидеров работники предприятий по изготовлению автотранспорта, прицепов и полуприцепов. Их зарплаты выросли на 39%.

Стало известно, у кого в Ростове-на-Дону в ближайшие годы упадет зарплата
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что зарплаты крановщиков и машинистов перевалили за 100 тысяч рублей в Ростове.

Читайте также:
Суд рассмотрит новые эпизоды дела против экс-министра ЖКХ Ростовской областиВ Ростовской области бушует смерч, а против дронов возведут гигантский куполПрисяжные рассмотрят дело родителей, убивших дочь-младенца в Ростове
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовстат#Зарплата в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростовской области бушует смерч, а против дронов возведут гигантский купол
Сегодня, 15:09
Аренда «однушки» в Ростове достигла почти 30 тысяч рублей в месяц
Сегодня, 17:28
Появились кадры с места ДТП фуры и автобуса с детьми в Ростовской области
Сегодня, 15:32
Суд рассмотрит новые эпизоды дела против экс-министра ЖКХ Ростовской области
Сегодня, 15:05
Общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан
Сегодня, 14:41