Номинальная зарплата в Ростовской области за год перевалила за 60 тысяч рублей

Больше всего за год зарплата выросла у работников финансовой и страховой деятельности — в 2,4 раза. Также на 44,6% выросли доходы у сотрудников производств напитков. Замыкают тройку лидеров работники предприятий по изготовлению автотранспорта, прицепов и полуприцепов. Их зарплаты выросли на 39%.