Номинальная зарплата в Ростовской области за год перевалила за 60 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Статистическое ведомство опубликовано доклад о социально-экономическом развитии региона с января по май 2024 года. Из него следует, что ведомства, средняя номинальная ежемесячная зарплата в Ростовской области в мае достигла 61 715 рублей. Это на 20,4% больше, чем годом ранее.
Больше всего за год зарплата выросла у работников финансовой и страховой деятельности — в 2,4 раза. Также на 44,6% выросли доходы у сотрудников производств напитков. Замыкают тройку лидеров работники предприятий по изготовлению автотранспорта, прицепов и полуприцепов. Их зарплаты выросли на 39%.