Общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Многие ростовчане переживают, что YouTube все-таки может прекратить работать в России. Мнения экспертов по этому вопросу разнятся.
Одни уверены, что деятельность YouTube* в России следует ограничивать, поскольку ничего полезного эта площадка не приносит. Ведь еще с 2022 года российская система поиска в сети по требованию РКН отмечает видеохостинг, как нарушителя законодательства.
Другие считают, что замедлять или запрещать работу YouTube категорически недопустимо.
«Мы уже „закрывались“ от всего мира, и ничего хорошего это не принесло. Вспомните период „железного занавеса“, когда люди были ограничены в получении информации. К чему это привело? Все же прекрасно помнят события 90-х», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник соглашается, что на YouTube есть и лживый контент, и бороться с ним нужно. Но, по словам эксперта, существует более цивилизованный способ ограждения россиян от неправильной информации. Спикер предлагает расширить штат специалистов, которые будут отслеживать и блокировать такую информацию.
«Конечно же, у нас давно существует альтернативный видеохостинг. Но он почему-то действительно работает медленно. Из-за этого им пользуется мало людей. Даже я, когда выкладываю свой контент, замечаю, что просмотров набирается в 4-5 раз меньше, чем на YouTube», — резюмирует общественник.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчане против ограничений YouTube.
* — РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ.