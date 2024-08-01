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Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан

Общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан

1 августа 2024, 14:41
Фото: Rego Korosi/cc by 2.0/flickr.com
Общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан
YouTube для ростовчан — это площадка с полезными советами. Одни ищут рецепты, другие следят за модой, третьи находят полезные советы для решения всевозможных бытовых вопросов. Поэтому не следует ограничивать людей в получении нужной им информации, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов

Многие ростовчане переживают, что YouTube все-таки может прекратить работать в России. Мнения экспертов по этому вопросу разнятся.

Одни уверены, что деятельность YouTube* в России следует ограничивать, поскольку ничего полезного эта площадка не приносит. Ведь еще с 2022 года российская система поиска в сети по требованию РКН отмечает видеохостинг, как нарушителя законодательства.

Другие считают, что замедлять или запрещать работу YouTube категорически недопустимо.

«Мы уже „закрывались“ от всего мира, и ничего хорошего это не принесло. Вспомните период „железного занавеса“, когда люди были ограничены в получении информации. К чему это привело? Все же прекрасно помнят события 90-х», — отмечает Владислав Махмудов.
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Собеседник соглашается, что на YouTube есть и лживый контент, и бороться с ним нужно. Но, по словам эксперта, существует более цивилизованный способ ограждения россиян от неправильной информации. Спикер предлагает расширить штат специалистов, которые будут отслеживать и блокировать такую информацию.

«Конечно же, у нас давно существует альтернативный видеохостинг. Но он почему-то действительно работает медленно. Из-за этого им пользуется мало людей. Даже я, когда выкладываю свой контент, замечаю, что просмотров набирается в 4-5 раз меньше, чем на YouTube», — резюмирует общественник.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчане против ограничений YouTube.

* — РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ.

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