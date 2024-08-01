Общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан

Собеседник соглашается, что на YouTube есть и лживый контент, и бороться с ним нужно. Но, по словам эксперта, существует более цивилизованный способ ограждения россиян от неправильной информации. Спикер предлагает расширить штат специалистов, которые будут отслеживать и блокировать такую информацию.