Одно из ведущих сельхозпредприятий Ростовской области может остановить работу

— В этот день у Матеоса Сименовича была назначена встреча с партнерами из другого региона, — рассказывает главный зоотехник колхоза, Анна Бексалиева. — Он позвонил мне в 6.30 и попросил отменить встречу. Сказал, что у него идет обыск. Я попыталась дозвониться до других сотрудников и узнала, что обыски идут и там. Позже стало известно, что против руководителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УКРФ (мошенничество в особо крупных размерах). В нарушение процессуального кодекса его даже не уведомили об этом. Видимо, они думали, что у нашего директора и его коллег хранятся дома миллионы и решили застать их врасплох. Разумеется, ни в одном из мест обысков не были найдены никакие крупные суммы денег или какие-то ценности. Как оказалось, уголовное дело возбудили по заявлению нескольких акционеров, которые решили, что их права ущемлены. Этих людей уволили в свое время за грубые нарушения трудовой дисциплины, а их общая доля в акционерном капитале не превышала и 3%.