Одно из ведущих сельхозпредприятий Ростовской области может остановить работу

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
«Колхоз имени Мясникяна» имеет почти 100-летнюю историю. Он был создан в далеком 1930 году. Пережил войну, оккупацию, «оттепель» и «застой». После развала советской власти по всей России разорялись десятки тысяч колхозов и совхозов. Но «мясникяновцы» оказались людьми трудолюбивыми и упрямыми. Они пережили и беды 90-х.
Кто бы мог подумать, что угроза существования нависнет над предприятием на самом пике его развития.
Первые тревожные звонки прозвучали еще в начале 2022 года. В адрес АО «Колхоз имени Мясникяна» поступило требование из ОБЭП ГУ МВД России по Ростовской области предоставить документы о деятельности предприятия. Запросы повторялись в течение года многократно. Руководство хозяйства было уверено, что это обычная рутина.
57-летний Матеос Хатламаджиян возглавляет предприятие с 2010 года, однако с этим хозяйством связана вся его жизнь. Он начал здесь работать столяром еще в 1984 году и после армии вернулся на работу.
Когда рухнула советская власть, дела в колхозе пошли хуже некуда. Матеос видел, что руководство не может адаптироваться к рыночным условиям и ушел на вольные хлеба.
В 2008 он вернулся в родное предприятие. Через два года, в 2010 году большинство работников избрало его председателем колхоза. Ему досталось незавидное наследство: более 60 миллионов рублей долгов, задолженность по налогам и невыплаченные зарплаты.
Пустые амбары, тысячи голодных коров. Но за следующие пять лет хозяйство в буквальном смысле преобразилось. Долги выплачены и восстановлена материально-техническая база. Колхоз стал зарабатывать и получать прибыль. Средства вкладывалась в новую технику и технологии, строительство новых помещений.
В 2017 году колхоз закупил молочную породу коров из Австрии, чем увеличил надои и доходы от молочного поголовья. Сегодня в нем свыше 2,2 тысяч голов крупного рогатого скота, а с редний ежедневный надой на одну корову составляет 23 кг. По состоянию на начало 2024 года средняя заработная плата в колхозе составляла 60 тысяч рублей в месяц.
В 2019 году директор предприятия Матеос Хатламаджиян получил звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» за подписью Министра сельского хозяйства России Д. Н. Патрушева, а в 2020-м, предприятие признали лучшим в отрасли молочного животноводства.
С началом спецоперации хозяйство регуярно оказывало материальную и техническую поддержку бойцам и подразделениям, за что директор и получил медаль «За поддержку СВО».
Однако утром 23 января 2024 года, полиция провела масштабную акцию обысков у работников колхоза, членов правления, наемных работников, а также в здании конторы. Всего был проведен 31 обыск.
— В этот день у Матеоса Сименовича была назначена встреча с партнерами из другого региона, — рассказывает главный зоотехник колхоза, Анна Бексалиева. — Он позвонил мне в 6.30 и попросил отменить встречу. Сказал, что у него идет обыск. Я попыталась дозвониться до других сотрудников и узнала, что обыски идут и там. Позже стало известно, что против руководителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УКРФ (мошенничество в особо крупных размерах). В нарушение процессуального кодекса его даже не уведомили об этом. Видимо, они думали, что у нашего директора и его коллег хранятся дома миллионы и решили застать их врасплох. Разумеется, ни в одном из мест обысков не были найдены никакие крупные суммы денег или какие-то ценности. Как оказалось, уголовное дело возбудили по заявлению нескольких акционеров, которые решили, что их права ущемлены. Этих людей уволили в свое время за грубые нарушения трудовой дисциплины, а их общая доля в акционерном капитале не превышала и 3%.
Через три месяца после обысков, в мае 2024 года следствие ходатайствовало перед судом об отстранении Матеоса Хатламаджияна от должности генерального директора АО «Колхоз им. Мясникяна». После этого, работа предприятия практически парализовалась.
В мае текущего года из-за блокировки банковского счета, не была своевременно выплачена заработная плата 82 сотрудникам. Колхоз не смог продать урожай семян подсолнечника, не закупил ГСМ в разгар уборочной страды. Далее не хватило средств на закупку важнейших кормов для животных. К примеру, отсутствие сои в рационе привело к существенному снижению молочной продуктивности животных.
В настоящее время убытки предприятия превышают 130 млн рублей, и продолжают расти. За несколько месяцев разрушено все, что создавалось почти 15 лет.
— Куда мы только не писали, не жаловались, — говорит Анна Бексалиева. — Пока от всех инстанций получаем только формальные отписки.
Жестом отчаяния сельчан стала петиция на имя президента РФ Владимира Путина. Под ним подписались более 200 работников колхоза и просто жителей района.
Вот лишь одна цитата из нее: «Обращаемся к Вам с криком души! С последней надеждой! Мы не преступники! Мы, крестьяне, которые всю свою жизнь, каждый день трудятся для того, чтобы прокормить не только свои семьи, но и сотни тысяч людей, живущих вокруг».