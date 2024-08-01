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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Большом Логе произошла авария с участием грузовика и автобуса

Появились кадры с места ДТП фуры и автобуса с детьми в Ростовской области

1 августа 2024, 15:32
Фото: для иллюстрации / 1MI
В Большом Логе произошла авария с участием грузовика и автобуса
В Большом Логе произошла авария с участием грузовика и автобуса, кадры с места событий публикуют Telegram-каналы «Это Ростов» и «Ростов Главный».

Очевидцы сообщают, что у фуры перестали работать тормоза. На повороте она влетела в пассажирский автобус №512. Удар был настолько сильным, что грузовик перевернулся, а автобус вылетел в кювет. На кадрах с места событий видно, что автобус получил сильные механические повреждения. Известно, что в нём ехали дети.

По словам свидетелей, погибших в результате происшествия нет.По словам свидетелей, погибших в результате происшествия нет.
По словам свидетелей, погибших в результате происшествия нет.
Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»

По словам свидетелей, погибших в результате происшествия нет. Но несколько пассажиров автобуса получили серьёзные травмы. На месте работают спасатели.

В пресс-службе Госавтоинспекции региона инцидент не комментировали.

Информация будет уточняться.

Ранее в Ростовской области автобус с туристами столкнулся с грузовиком.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Происшествия
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