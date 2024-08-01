Появились кадры с места ДТП фуры и автобуса с детьми в Ростовской области

Очевидцы сообщают, что у фуры перестали работать тормоза. На повороте она влетела в пассажирский автобус №512. Удар был настолько сильным, что грузовик перевернулся, а автобус вылетел в кювет. На кадрах с места событий видно, что автобус получил сильные механические повреждения. Известно, что в нём ехали дети.