Появились кадры с места ДТП фуры и автобуса с детьми в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Очевидцы сообщают, что у фуры перестали работать тормоза. На повороте она влетела в пассажирский автобус №512. Удар был настолько сильным, что грузовик перевернулся, а автобус вылетел в кювет. На кадрах с места событий видно, что автобус получил сильные механические повреждения. Известно, что в нём ехали дети.
По словам свидетелей, погибших в результате происшествия нет. Но несколько пассажиров автобуса получили серьёзные травмы. На месте работают спасатели.
В пресс-службе Госавтоинспекции региона инцидент не комментировали.
Информация будет уточняться.
Ранее в Ростовской области автобус с туристами столкнулся с грузовиком.