Правнук Сталина подключился к поиску пропавшей в Дагестане студентки из Ростова

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
Полгода назад пропала спортсменка из Ростова-на-Дону. Родители девушки принимают любую помощь в поисках. В этот раз Диана и Николай Цомартовы обратились за информационной поддержкой правнуку Сталина. Яков Джугашвили не отказал семье и опубликовал сводку о студентке у себя в блоге.
Цомартовы выразили большую благодарность блогеру. Джугашвили один из немногих известных личностей, который не прошел мимо их беды.
Напомним, что 22-летняя студентка РЮИ МВД пропала в начале февраля 2024 года. Девушка приехала в Дагестан на соревнования по тайскому боксу. После провального боя она отправилась на закрытую территорию санатория, чтобы прогуляться по берегу. С тех пор спортсменка так и не вернулась домой. Информации о ее местонахождении нет.
Ранее мать студентки из Ростова Анны Цомартовой нашла зацепки в деле об ее пропаже.