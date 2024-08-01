Правнук Сталина подключился к поиску пропавшей в Дагестане студентки из Ростова

Напомним, что 22-летняя студентка РЮИ МВД пропала в начале февраля 2024 года. Девушка приехала в Дагестан на соревнования по тайскому боксу. После провального боя она отправилась на закрытую территорию санатория, чтобы прогуляться по берегу. С тех пор спортсменка так и не вернулась домой. Информации о ее местонахождении нет.