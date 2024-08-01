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Правнук Сталина помог в поисках пропавшей в Дагестане студентки из Ростова

Правнук Сталина подключился к поиску пропавшей в Дагестане студентки из Ростова

1 августа 2024, 08:08
Фото: Телеграм-канал Анны Цомартовой
Правнук Сталина помог в поисках пропавшей в Дагестане студентки из Ростова
Родители таинственно исчезнувшей ростовчанки Анны Цомартовой обратились за помощью правнуку вождя Иосифа Сталина Якову Джугашвили, сообщает «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».

Полгода назад пропала спортсменка из Ростова-на-Дону. Родители девушки принимают любую помощь в поисках. В этот раз Диана и Николай Цомартовы обратились за информационной поддержкой правнуку Сталина. Яков Джугашвили не отказал семье и опубликовал сводку о студентке у себя в блоге.

Цомартовы выразили большую благодарность блогеру. Джугашвили один из немногих известных личностей, который не прошел мимо их беды.

Напомним, что 22-летняя студентка РЮИ МВД пропала в начале февраля 2024 года. Девушка приехала в Дагестан на соревнования по тайскому боксу. После провального боя она отправилась на закрытую территорию санатория, чтобы прогуляться по берегу. С тех пор спортсменка так и не вернулась домой. Информации о ее местонахождении нет.

Ранее мать студентки из Ростова Анны Цомартовой нашла зацепки в деле об ее пропаже.

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#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Помощь#Поиск#Поиск девушки#Родители#Пропавшие люди#Происшествие#Анна Цомартова
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