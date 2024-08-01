Присяжные рассмотрят дело родителей, убивших дочь-младенца в Ростове

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Супругам вменяют статью «Убийство группой лиц малолетнего». По ней им грозит пожизненное наказание.
Происшествие произошло в конце апреля 2023 года. Яков и Анастасия убили свою 8-месячную дочь. Чтобы скрыть преступление, они расчленили тело малышки и спрятали его в морозилку. Затем Анастасия позвонила в полицию и заявила, что ребёнка у неё украли прямо в квартире. Полицейским это сразу показалось подозрительным. Они провели обыск в квартире, нашли следы убийства и останки малышки.
Дело об убийстве передали в суд. По ходатайству обвиняемых, его будут рассматривать с участием коллегии присяжных заседателей.
Во время расследования пара постоянно пыталась свалить вину друг на друга. По словам Якова Майбороды, в день убийства он хотел ударить жену ногой. В этот момент она держала девочку на руках, а потому удар пришёлся малышке в голову, вследствие чего она умерла. Чтобы скрыть убийство, пара решила расчленить тело и спрятать его прямо в квартире.