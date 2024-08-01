Присяжные рассмотрят дело родителей, убивших дочь-младенца в Ростове

Происшествие произошло в конце апреля 2023 года. Яков и Анастасия убили свою 8-месячную дочь. Чтобы скрыть преступление, они расчленили тело малышки и спрятали его в морозилку. Затем Анастасия позвонила в полицию и заявила, что ребёнка у неё украли прямо в квартире. Полицейским это сразу показалось подозрительным. Они провели обыск в квартире, нашли следы убийства и останки малышки.