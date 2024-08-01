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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Присяжные рассмотрят дело родителей, убивших дочь-младенца в Ростове

Присяжные рассмотрят дело родителей, убивших дочь-младенца в Ростове

1 августа 2024, 13:57
Фото: Unsplash
Присяжные рассмотрят дело родителей, убивших дочь-младенца в Ростове
Ростовский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Якова и Анастасии Майбороды, подозреваемых в убийстве новорождённой дочери, сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Супругам вменяют статью «Убийство группой лиц малолетнего». По ней им грозит пожизненное наказание.

Происшествие произошло в конце апреля 2023 года. Яков и Анастасия убили свою 8-месячную дочь. Чтобы скрыть преступление, они расчленили тело малышки и спрятали его в морозилку. Затем Анастасия позвонила в полицию и заявила, что ребёнка у неё украли прямо в квартире. Полицейским это сразу показалось подозрительным. Они провели обыск в квартире, нашли следы убийства и останки малышки.

Дело об убийстве передали в суд. По ходатайству обвиняемых, его будут рассматривать с участием коллегии присяжных заседателей.

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Видео: Объединённая пресс-службе судов Ростовской области

Во время расследования пара постоянно пыталась свалить вину друг на друга. По словам Якова Майбороды, в день убийства он хотел ударить жену ногой. В этот момент она держала девочку на руках, а потому удар пришёлся малышке в голову, вследствие чего она умерла. Чтобы скрыть убийство, пара решила расчленить тело и спрятать его прямо в квартире.

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