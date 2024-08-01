Росстат назвал новые цены на бензин на заправках в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Согласно статистике ведомства на 29 июля 2024 года, средняя потребительская стоимость бензина составляет 58,12 рубля, что на 1 рубль 42 копейки больше по сравнению с концом июня. Теперь топливо марки АИ-92 обойдется в 53,48 рубля за литр. Еще месяц назад цена находилась на уровне 51,91 рубля.
Также увеличилась стоимость АИ-95. Теперь за бензин этой марки придется отдать 59,42 рубля. Это на 1,37 рубля дороже предыдущего месяца. Цена на горючее АИ-98 и выше составляет 68,19 рубля. В течение июля ценна на него выросла на 1 рубль 69 копеек. Дизельное топливо продается за 62,36 рубля, что на 98 копеек больше, чем в конце июня.
Ранее ростовчане начали опасаться подорожания бензина после атаки на нефтебазу.