С проспекта Стачки в Ростове уберут троллейбусы

Власти собираются демонтировать троллейбусную сеть по проспекту Стачки от ВОС до улицы Тружеников. Такое решение в администрации приняли из-за концессионного соглашения с компанией «Синара — ГТР Ростов». Согласно нему, к 2028 году в Ростове запустят два новых трамвайных маршрута на Западный, которые будут дублировать имеющиеся троллейбусные маршруты по проспекту Стачки.