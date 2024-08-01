rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:21

Published Сегодня, 18:21

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

В Ростове демонтируют контактную троллейбусную сеть по проспекту Стачки

С проспекта Стачки в Ростове уберут троллейбусы

1 августа 2024, 18:21
Фото: для иллюстрации / 1MI
В Ростове демонтируют контактную троллейбусную сеть по проспекту Стачки
В Ростове демонтируют контактную троллейбусную сеть по проспекту Стачки, пишет Donnews со ссылкой на замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Симкова.

Власти собираются демонтировать троллейбусную сеть по проспекту Стачки от ВОС до улицы Тружеников. Такое решение в администрации приняли из-за концессионного соглашения с компанией «Синара — ГТР Ростов». Согласно нему, к 2028 году в Ростове запустят два новых трамвайных маршрута на Западный, которые будут дублировать имеющиеся троллейбусные маршруты по проспекту Стачки.

Проект предполагает, что скоростной трамвай свяжет Левенцовку с госпиталем ветеранов войн и Сельмашем.

Ростовская область получит около 1 млрд рублей на трамвайную инфраструктуру
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что эстакады построят для скоростных трамваев в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
«Ростдонавтовокзал» судится из-за переноса маршрутов на вокзал «Центральный»Электробусы пустят на Левый берег из центра Ростова. Но есть нюансМинтранс обязал Главный автовокзал Ростова решить проблему с духотой в зале ожидания
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области бушует смерч, а против дронов возведут гигантский купол
Сегодня, 15:09
Аренда «однушки» в Ростове достигла почти 30 тысяч рублей в месяц
Сегодня, 17:28
Номинальная зарплата в Ростовской области за год перевалила за 60 тысяч рублей
Сегодня, 16:25
Появились кадры с места ДТП фуры и автобуса с детьми в Ростовской области
Сегодня, 15:32
Суд рассмотрит новые эпизоды дела против экс-министра ЖКХ Ростовской области
Сегодня, 15:05
Общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан
Сегодня, 14:41