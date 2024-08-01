С Ростовского-на-Дону зоопарка хотят взыскать 39 миллионов рублей

Строительная компания из республики Северная Осетия — Алания «Инжстройконтроль» подала в суд на Ростовский зоопарк. Компания требует взыскать 39,1 миллиона рублей. Речь идет о сорванном контракте 2020 года. Ранее учреждение искало подрядчика для работ на прибрежной зоне вдоль реки Темерник. Через время заказчик разорвал контракт в одностороннем порядке. В связи с этим «Инжстройконтроль» хочет вернуть часть средств за проделанную работу.