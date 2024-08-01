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Published Сегодня, 09:29

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С Ростовского-на-Дону зоопарка хотят взыскать 39 миллионов рублей

С Ростовского-на-Дону зоопарка хотят взыскать 39 миллионов рублей

1 августа 2024, 09:29
Фото: 1MI
С Ростовского-на-Дону зоопарка хотят взыскать 39 миллионов рублей
Компания из республики Северная Осетия — Алания подала в суд на Ростовский-на-Дону зоопарк, с организации требуют взыскать 39 миллионов рублей за односторонний разрыв контракта, информация опубликована в электронной картотеке арбитражных дел.

Строительная компания из республики Северная Осетия — Алания «Инжстройконтроль» подала в суд на Ростовский зоопарк. Компания требует взыскать 39,1 миллиона рублей. Речь идет о сорванном контракте 2020 года. Ранее учреждение искало подрядчика для работ на прибрежной зоне вдоль реки Темерник. Через время заказчик разорвал контракт в одностороннем порядке. В связи с этим «Инжстройконтроль» хочет вернуть часть средств за проделанную работу.

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Отметим, что по данному дело возбудили судебное производство. Заседание арбитражного суда в первой инстанции состоится 17 сентября 2024 года.

Ранее УФАС взыскал с оборонного завода в Ростове свыше 55 млн рублей.

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