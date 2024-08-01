С Ростовского-на-Дону зоопарка хотят взыскать 39 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Строительная компания из республики Северная Осетия — Алания «Инжстройконтроль» подала в суд на Ростовский зоопарк. Компания требует взыскать 39,1 миллиона рублей. Речь идет о сорванном контракте 2020 года. Ранее учреждение искало подрядчика для работ на прибрежной зоне вдоль реки Темерник. Через время заказчик разорвал контракт в одностороннем порядке. В связи с этим «Инжстройконтроль» хочет вернуть часть средств за проделанную работу.
Отметим, что по данному дело возбудили судебное производство. Заседание арбитражного суда в первой инстанции состоится 17 сентября 2024 года.
Ранее УФАС взыскал с оборонного завода в Ростове свыше 55 млн рублей.