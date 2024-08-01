Синоптики предупредили об очень опасном уровне УФ-излучения в Ростове

Метеорологи предупредили об очень высоком уровене ультрафиолетового излучения в Ростове-на-Дону. В пятницу, 2 августа, будет ясная погода. Индекс УФ-излучения достигнет 9 баллов уже в 12.00 мск, ближе к 15.00 он опустится до 6 баллов, а после 18.00 сойдет на нет. Ростовчанам не рекомендуется выходить из дома до 16.00 мск.