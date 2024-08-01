Синоптики предупредили об очень опасном уровне УФ-излучения в Ростове

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Метеорологи предупредили об очень высоком уровене ультрафиолетового излучения в Ростове-на-Дону. В пятницу, 2 августа, будет ясная погода. Индекс УФ-излучения достигнет 9 баллов уже в 12.00 мск, ближе к 15.00 он опустится до 6 баллов, а после 18.00 сойдет на нет. Ростовчанам не рекомендуется выходить из дома до 16.00 мск.
Суббота, 3 августа, обещает быть жаркой и солнечной. Ультрафиолетовое излучение начнет негативно воздействовать около 15.00, безопасным солнце станет только к 19.00 мск. До этого времени лучше избегать прямых лучей солнца.
Отметим, что долгое нахождение на солнце может вызвать тепловой удар и ожоги.
Ранее стало известно, что в Ростов-на-Дону придет 35-градусная жара с 4 августа.