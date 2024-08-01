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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Синоптики предупредили о слишком высоком уровне УФ-излучения в Ростове

Синоптики предупредили об очень опасном уровне УФ-излучения в Ростове

1 августа 2024, 12:48
Фото: Myznik Egor/Unsplash
Синоптики предупредили о слишком высоком уровне УФ-излучения в Ростове
В Ростове-на-Дону уровень ультрафиолетового излучения солнца достигнет опасных показателей, сообщает Gismeteo.

Метеорологи предупредили об очень высоком уровене ультрафиолетового излучения в Ростове-на-Дону. В пятницу, 2 августа, будет ясная погода. Индекс УФ-излучения достигнет 9 баллов уже в 12.00 мск, ближе к 15.00 он опустится до 6 баллов, а после 18.00 сойдет на нет. Ростовчанам не рекомендуется выходить из дома до 16.00 мск.

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Суббота, 3 августа, обещает быть жаркой и солнечной. Ультрафиолетовое излучение начнет негативно воздействовать около 15.00, безопасным солнце станет только к 19.00 мск. До этого времени лучше избегать прямых лучей солнца.

Отметим, что долгое нахождение на солнце может вызвать тепловой удар и ожоги.

Ранее стало известно, что в Ростов-на-Дону придет 35-градусная жара с 4 августа.

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