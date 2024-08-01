rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Стали известны подробности ДТП с грузовиком и автобусом в Ростовской области

Стали известны подробности ДТП с грузовиком и автобусом в Ростовской области

1 августа 2024, 15:55
Фото: Telegram-канал «Ростов Главный».
Стали известны подробности ДТП с грузовиком и автобусом в Ростовской области
В Большом Логе большегруз столкнулся с автобусом, кадры с места событий публикуют Telegram-каналы «Это Ростов» и «Ростов Главный».

По словам очевидцем, у фуры перестали работать тормоза. На повороте она врезалась в пассажирский автобус №512. Удар транспортных средств был сильным. Большегруз перевернулся, а автобус вылетел в кювет.

Стали известны подробности ДТП с грузовиком и автобусом в Ростовской области
Видео: Telegram-канал «Это Ростов».

Известно, что в автобусе находились несколько пассажиров, в том числе дети. По предварительным данным, никто не погиб. Несколько пассажиров автобуса получили переломы. На месте работают экстренные службы.

В пресс-службе Госавтоинспекции региона и управлении МЧС инцидент не комментировали.

Онлайн-карты сообщают, что в районе хутора Большой Лог в Аксайском районе, где произошло ДТП, образовалась небольшая пробка.

Ранее в Ростовской области водитель протаранил автомобиль с двумя детьми в салоне. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе.

Читайте также:
Фура влетела в автобус с детьми в Ростовской области. Что известно о ДТП?В Ростовской области водитель погиб, влетев в дорожный знакМашину смяло как тряпку: появилось видео смертельного ДТП под Батайском
#Виктория Прутковская#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области бушует смерч, а против дронов возведут гигантский купол
Сегодня, 15:09
Аренда «однушки» в Ростове достигла почти 30 тысяч рублей в месяц
Сегодня, 17:28
Номинальная зарплата в Ростовской области за год перевалила за 60 тысяч рублей
Сегодня, 16:25
Появились кадры с места ДТП фуры и автобуса с детьми в Ростовской области
Сегодня, 15:32
Суд рассмотрит новые эпизоды дела против экс-министра ЖКХ Ростовской области
Сегодня, 15:05
Общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан
Сегодня, 14:41