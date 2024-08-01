Стали известны подробности ДТП с грузовиком и автобусом в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По словам очевидцем, у фуры перестали работать тормоза. На повороте она врезалась в пассажирский автобус №512. Удар транспортных средств был сильным. Большегруз перевернулся, а автобус вылетел в кювет.
Известно, что в автобусе находились несколько пассажиров, в том числе дети. По предварительным данным, никто не погиб. Несколько пассажиров автобуса получили переломы. На месте работают экстренные службы.
В пресс-службе Госавтоинспекции региона и управлении МЧС инцидент не комментировали.
Онлайн-карты сообщают, что в районе хутора Большой Лог в Аксайском районе, где произошло ДТП, образовалась небольшая пробка.
Ранее в Ростовской области водитель протаранил автомобиль с двумя детьми в салоне. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе.