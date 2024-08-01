Стало известно, где появятся специальные полосы для автобусов в Ростове

В течение ближайших четырёх лет выделенные полосы появятся на 12 участках дорог. По планам администрации Ростова, их введут для трамваев на улице Горького от Доломановского до Театрального в обоих направлениях. Также полосы для автобусов и троллейбусов появятся на Нагибина и Космонавтов, они будут непрерывными. Непрерывной станет и полоса для общественного транспорта на проспекте Стачки от площади Стачки 1902 года до Тружеников.