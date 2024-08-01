Стало известно, где появятся специальные полосы для автобусов в Ростове

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В течение ближайших четырёх лет выделенные полосы появятся на 12 участках дорог. По планам администрации Ростова, их введут для трамваев на улице Горького от Доломановского до Театрального в обоих направлениях. Также полосы для автобусов и троллейбусов появятся на Нагибина и Космонавтов, они будут непрерывными. Непрерывной станет и полоса для общественного транспорта на проспекте Стачки от площади Стачки 1902 года до Тружеников.
В планах у властей переделать «выделенку» на Будённовском от Соборной площади до Комсомольской площади в осевую обособленную полосу для проезда автобусов, трамваев и троллейбусов. Для безрельсового общественного транспорта переустроят полосу на Ворошиловском проспекте от Седова до Гагарина.
Наконец, выделенная полоса появится по чётной стороне Сарьяна от 35-й линии до 40-летия Победы по направлению в центр города, а также по чётной стороне улицы Мясникова от 19-й линии до 25-й линии и по нечётной стороне Сарьяна от 25-й линии до 41-й линии по направлению из центра города.
В администрации Ростова акцентировали внимание, что все участки, где появятся выделенные полосы, входят в зону развития инфраструктуры для трамваев.
Ранее сообщалось, что электробусы пустят на Левый берег из центра Ростова.