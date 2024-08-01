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Published Сегодня, 15:05

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Updated Сегодня, 15:07

Суд рассмотрит новые эпизоды дела против экс-министра ЖКХ Ростовской области

Суд рассмотрит новые эпизоды дела против экс-министра ЖКХ Ростовской области

1 августа 2024, 15:05
Фото: donland.ru
Суд рассмотрит новые эпизоды дела против экс-министра ЖКХ Ростовской области
Судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра ЖКХ региона Андрей Майера состоится 7 августа, сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

В августе суд в Ростове начнёт рассматривать новые эпизоды уголовного дела бывшего главы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. Детали дела в объединённой пресс-службе судов не приводят. В чём конкретно ещё подозревают Майера, неизвестно.

Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера оставили в колонии
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В марте прошлого года Кировский районный Ростова приговорил Андрея Майера к 3,5 годам колонии за злоупотребление полномочиями при благоустройстве парковых зон. Ущерб от его действий оценили в почти 300 миллионов рублей. Позже приговор ужесточили до пяти лет заключения. Сам бывший чиновник пытался обжаловать приговор, но не добился в этом успеха.

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