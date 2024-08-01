Суд рассмотрит новые эпизоды дела против экс-министра ЖКХ Ростовской области

В марте прошлого года Кировский районный Ростова приговорил Андрея Майера к 3,5 годам колонии за злоупотребление полномочиями при благоустройстве парковых зон. Ущерб от его действий оценили в почти 300 миллионов рублей. Позже приговор ужесточили до пяти лет заключения. Сам бывший чиновник пытался обжаловать приговор, но не добился в этом успеха.