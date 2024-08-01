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Центр Ростова-на-Дону перекроют 3 августа из-за забега

Центр Ростова-на-Дону перекроют 3 августа из-за забега

1 августа 2024, 07:09
Фото: 1MI
Центр Ростова-на-Дону перекроют 3 августа из-за забега
В Ростове-на-Дону состоится забег, в связи с этим временно будет прекращено движение транспортных средств в центре города. Информация размещена на сайте администрации.

Департамент автомобильных дорог предупреждает о перекрытии дорожного движения в центре Ростова-на-Дону. Так, 3 августа в городе состоится спортивное мероприятие «Достигая цели!», в рамках которого пройдет забег. В связи с этим транспортные средства не смогут проехать по ряду улиц с 6.00 до 12.00 мск. Будет временно заблокирована Большая Садовая на отрезке от проспекта Чехова до Театрального. Затем бегуны отправятся на Театральную площадь и улицу Советскую. Она будет перекрыта на участке от улицы Каяни до 12-й Линии.

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Водителям не рекомендуется ехать в эту часть города во время мероприятия во избежание пробок.

Ранее в донской столице перекрыли движение на Левобережной.

До этого появилась информация о том, что Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на улице 1-й Конной Армии.

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