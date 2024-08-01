Центр Ростова-на-Дону перекроют 3 августа из-за забега

Департамент автомобильных дорог предупреждает о перекрытии дорожного движения в центре Ростова-на-Дону. Так, 3 августа в городе состоится спортивное мероприятие «Достигая цели!», в рамках которого пройдет забег. В связи с этим транспортные средства не смогут проехать по ряду улиц с 6.00 до 12.00 мск. Будет временно заблокирована Большая Садовая на отрезке от проспекта Чехова до Театрального. Затем бегуны отправятся на Театральную площадь и улицу Советскую. Она будет перекрыта на участке от улицы Каяни до 12-й Линии.