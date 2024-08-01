Ученые заявили, что отказ от завтрака может привести к проблемам с психикой

Результаты эксперимента, в котором приняли участие 150 тысяч школьников из 42 стран в возрасте от 10 до 17 лет, были опубликованы в издании BMC Nutrition Journal. Подростки из Румынии и Португалии, которые не отказывались от завтрака, показывали более высокий уровень удовлетворенности жизнью по сравнению со сверстниками, которые утренний прием пищи пропускали, сообщает ИА RuNews24.ru.