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Posted 1 августа, 15:00

Published 1 августа, 15:00

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Ученые заявили, что отказ от завтрака может привести к проблемам с психикой

1 августа 2024, 15:00
В эксперименте приняло участие 150 тысяч подростков со всей Европы. Выяснилось, что завтрак является важнейшей частью рациона, без которого здоровье человека может сильно пошатнуться.

Британские ученые совместно с мексиканскими коллегами провели исследование и пришли к выводу, что отказ от употребления завтрака не просто вредит психическому здоровью, но еще и негативно сказывается на когнитивных функциях мозга.

Результаты эксперимента, в котором приняли участие 150 тысяч школьников из 42 стран в возрасте от 10 до 17 лет, были опубликованы в издании BMC Nutrition Journal. Подростки из Румынии и Португалии, которые не отказывались от завтрака, показывали более высокий уровень удовлетворенности жизнью по сравнению со сверстниками, которые утренний прием пищи пропускали, сообщает ИА RuNews24.ru.

Профессор общественного здравоохранения Ли Смит, проводивший исследование, отметил, что подростки, которые не завтракают, чаще страдают от тревожности и стресса, а также у них ухудшается память и внимательность.

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