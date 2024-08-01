«Улицу залило»: жители высоток на Каширской в Ростове снова остались без воды

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Корреспондент RostovGazeta зафиксировал, что улица Каширская залита водой. Чтобы перейти дорогу, люди вынуждены в некоторых местах перепрыгивать через лужи.
Местные жители жалуются, что в домах снова нет никакой воды.
«После того, как 29 июля выключили горячую, мы заметили, что напор холодной воды ослабел. У многих были подозрения, что с холодной водой вот-вот может случиться казус», — делятся мыслями ростовчане.
В Водоканале ситуацию разъяснили странно. Сперва порекомендовали обратиться в теплосети, видимо, полагая, что речь идет об отсутствии горячей воды. Потом выразили недоверие к словам жителей об отсутствии холодной. И попросили корреспондента RostovGazeta в режиме звонка лично убедиться в этом. Когда подтвердилось, что холодной воды в кранах так и нет, сообщили, что на Каширской произошла авария.
«До пяти не будет воды — авария на Каширской», — уточнили в организации.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жители Батайска три дня сидели без света и воды.