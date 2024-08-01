«Улицу залило»: жители высоток на Каширской в Ростове снова остались без воды

В Водоканале ситуацию разъяснили странно. Сперва порекомендовали обратиться в теплосети, видимо, полагая, что речь идет об отсутствии горячей воды. Потом выразили недоверие к словам жителей об отсутствии холодной. И попросили корреспондента RostovGazeta в режиме звонка лично убедиться в этом. Когда подтвердилось, что холодной воды в кранах так и нет, сообщили, что на Каширской произошла авария.