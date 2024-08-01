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Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

«Улицу залило»: жители высоток на Каширской в Ростове снова остались без воды

«Улицу залило»: жители высоток на Каширской в Ростове снова остались без воды

1 августа 2024, 08:35
Фото: rostovgazeta.ru
«Улицу залило»: жители высоток на Каширской в Ростове снова остались без воды

Жители высоток на Каширской в Ростове остались без воды

В домах на улице Каширской в Ростове без предупреждения отключили холодную воду. Напомним, что горячей нет тоже — ее выключили еще в субботу 29 июля. Об этом сообщил корреспондент RostovGazeta.

Корреспондент RostovGazeta зафиксировал, что улица Каширская залита водой. Чтобы перейти дорогу, люди вынуждены в некоторых местах перепрыгивать через лужи.

Улица Каширская в Ростове залита водойУлица Каширская в Ростове залита водой
Улица Каширская в Ростове залита водойУлица Каширская в Ростове залита водой
Улица Каширская в Ростове залита водойУлица Каширская в Ростове залита водой
Улица Каширская в Ростове залита водой
Фото: rostovgazeta.ru

Местные жители жалуются, что в домах снова нет никакой воды.

«После того, как 29 июля выключили горячую, мы заметили, что напор холодной воды ослабел. У многих были подозрения, что с холодной водой вот-вот может случиться казус», — делятся мыслями ростовчане.
Грязь и слякоть из-за аварии на Каширской в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru
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В Водоканале ситуацию разъяснили странно. Сперва порекомендовали обратиться в теплосети, видимо, полагая, что речь идет об отсутствии горячей воды. Потом выразили недоверие к словам жителей об отсутствии холодной. И попросили корреспондента RostovGazeta в режиме звонка лично убедиться в этом. Когда подтвердилось, что холодной воды в кранах так и нет, сообщили, что на Каширской произошла авария.

«До пяти не будет воды — авария на Каширской», — уточнили в организации.

Ранее RostovGazeta сообщала, как жители Батайска три дня сидели без света и воды.

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