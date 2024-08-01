В Ростов-на-Дону придет 35-градусная жара с 4 августа

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
С четверга по субботу, с 1 по 3 августа, ростовчан ждет ясная погода, а температура воздуха достигнет +33 градусов. В воскресенье солнечные лучи скроются за облаками, однако термометры покажут +35 градусов.
В дальнейшем ожидается снижение температуры. В начале следующей недели она опустится до +29 градусов.
Со вторника ожидаются осадки, которые продлятся и в среду. Температура воздуха составит примерно +27 градусов.
Кроме того, в ночные часы температура опустится до +18 градусов.
Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.