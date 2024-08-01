В Ростов-на-Дону придет 35-градусная жара с 4 августа

С четверга по субботу, с 1 по 3 августа, ростовчан ждет ясная погода, а температура воздуха достигнет +33 градусов. В воскресенье солнечные лучи скроются за облаками, однако термометры покажут +35 градусов.



В дальнейшем ожидается снижение температуры. В начале следующей недели она опустится до +29 градусов.