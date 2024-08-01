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Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

В Ростов-на-Дону придет 35-градусная жара с 4 августа

В Ростов-на-Дону придет 35-градусная жара с 4 августа

1 августа 2024, 05:49
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается жаркая и солнечная погода, сообщили синоптики.

С четверга по субботу, с 1 по 3 августа, ростовчан ждет ясная погода, а температура воздуха достигнет +33 градусов. В воскресенье солнечные лучи скроются за облаками, однако термометры покажут +35 градусов.

В дальнейшем ожидается снижение температуры. В начале следующей недели она опустится до +29 градусов.

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Со вторника ожидаются осадки, которые продлятся и в среду. Температура воздуха составит примерно +27 градусов.

Кроме того, в ночные часы температура опустится до +18 градусов.

Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Синоптики
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