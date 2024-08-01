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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В Ростове-на-Дону ограничили движение автомобилей и пешеходов на улице Тельмана

В Ростове-на-Дону ограничили движение автомобилей и пешеходов на улице Тельмана

1 августа 2024, 06:39
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове-на-Дону ограничили движение автомобилей и пешеходов на улице Тельмана
В Ростове-на-Дону до конца года ограничили движение в центре города. Меры принят в связи с восстановительными работами здания. Сведения опубликованы на сайте горадминистрации.

Департамент автомобильных дорог информирует о частичном ограничении движения автомобилей и других транспортных средств по улице Тельмана в районе дома №41. Здесь будут производиться работы по реконструкции здания. Кроме того, пешеходам будет также запрещено перемещаться вдоль строения. Меры начали действовать с 1 августа и продлятся до 30 декабря текущего года.

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Также отметим, что ограничения распространяются и на парковку автомобилей. Остановка и стоянка будет запрещена с южной стороны на участке от дома №18 до здания №34 по улице Тельмана. Нововведения будут действовать до 25 декабря.

Водителям рекомендуется заранее продумать объездной маршрут.

Ранее в Ростове-на-Дону с 11 августа частично перекроют въезд для грузовиков.

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