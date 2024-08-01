В Ростове-на-Дону ограничили движение автомобилей и пешеходов на улице Тельмана

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Департамент автомобильных дорог информирует о частичном ограничении движения автомобилей и других транспортных средств по улице Тельмана в районе дома №41. Здесь будут производиться работы по реконструкции здания. Кроме того, пешеходам будет также запрещено перемещаться вдоль строения. Меры начали действовать с 1 августа и продлятся до 30 декабря текущего года.
Также отметим, что ограничения распространяются и на парковку автомобилей. Остановка и стоянка будет запрещена с южной стороны на участке от дома №18 до здания №34 по улице Тельмана. Нововведения будут действовать до 25 декабря.
Водителям рекомендуется заранее продумать объездной маршрут.
Ранее в Ростове-на-Дону с 11 августа частично перекроют въезд для грузовиков.