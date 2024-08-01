В Ростове-на-Дону с 11 августа частично перекроют въезд для грузовиков

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
В городе проводится работа по созданию грузового каркаса. Из-за этого большегрузы не смогут въехать на Темерницкий мост.
Речь идет об участке в створе съезда на улицу Шоссейная со стороны Восточного шоссе. Ограничения будут действовать с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00.
Ранее стало известно, что движение ограничат в Ростове до конца года из-за строительства элитного ЖК.
Кроме того, в городе перекроют проезд по улице Дачная от Таганрогской до переулка Госпитальный и от переулка Владивостокский до Вавилова и 56-й Армии. Эти меры будут действовать с 14 августа до 10 сентября.