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Published Сегодня, 04:55

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В Ростове-на-Дону с 11 августа частично перекроют въезд для грузовиков

В Ростове-на-Дону с 11 августа частично перекроют въезд для грузовиков

1 августа 2024, 04:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с 11 августа введут запрет на въезд грузовиков на Темерницкий мост, сообщили в городской администрации.

В городе проводится работа по созданию грузового каркаса. Из-за этого большегрузы не смогут въехать на Темерницкий мост.

Речь идет об участке в створе съезда на улицу Шоссейная со стороны Восточного шоссе. Ограничения будут действовать с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00.

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Ранее стало известно, что движение ограничат в Ростове до конца года из-за строительства элитного ЖК.

Кроме того, в городе перекроют проезд по улице Дачная от Таганрогской до переулка Госпитальный и от переулка Владивостокский до Вавилова и 56-й Армии. Эти меры будут действовать с 14 августа до 10 сентября.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ограничения#Грузовики
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