В Ростове-на-Дону с ЖК на Нансена сливали сточные воды

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Изначально в Интернете появилась информация, что в ручей Безымянный попадают сточные воды. После этого было проведено обследование территории.
«Предположительно, источником является канализационно-насосная станция (КНС) ЖК „СкайПарк“, — уточнили в министерстве.
Представители управляющей компании рассказали, что на оборудовании произошла аварийная ситуация. В частности, речь идет о засоре.
Сейчас проблему решили и сброс сточных воды прекратили. После этого было проведено повторное обследование, в рамках которого нарушений не выявили.
Согласно открытым данным, застройщиком ЖК является группа компаний «АльфаСтройИнвест».
Ранее Росприроднадзор выяснил, что за черная жижа сливалась в Таганрогский залив.