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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

В Ростове-на-Дону с ЖК на Нансена сливали сточные воды в ручей

В Ростове-на-Дону с ЖК на Нансена сливали сточные воды

1 августа 2024, 12:53
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове-на-Дону с ЖК на Нансена сливали сточные воды в ручей
В Ростове-на-Дону с территории ЖК «СкайПарк» на улице Нансена сбрасывали сточные воды в ручей, сообщили в Минприроды региона.

Изначально в Интернете появилась информация, что в ручей Безымянный попадают сточные воды. После этого было проведено обследование территории.

«Предположительно, источником является канализационно-насосная станция (КНС) ЖК „СкайПарк“, — уточнили в министерстве.

Представители управляющей компании рассказали, что на оборудовании произошла аварийная ситуация. В частности, речь идет о засоре.

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Сейчас проблему решили и сброс сточных воды прекратили. После этого было проведено повторное обследование, в рамках которого нарушений не выявили.

Согласно открытым данным, застройщиком ЖК является группа компаний «АльфаСтройИнвест».

Ранее Росприроднадзор выяснил, что за черная жижа сливалась в Таганрогский залив.

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