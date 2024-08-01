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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

В Ростове-на-Дону усилят защиту от атак беспилотников

В Ростове-на-Дону усилят защиту от атак беспилотников

1 августа 2024, 11:54
Фото: Mil.ru / для иллюстрации
В Ростове-на-Дону усилят защиту от атак беспилотников
В Ростове-на-Дону планируют усилить защиту города от беспилотных летательных аппаратов, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Филиал Регионального центра Единой системы «Аэронавигация Юга» выступил заказчиком услуг по защите воздушного пространства города от атак БПЛА. Стоимость контракта составила 3,2 миллиона рублей. В качестве подрядчика было выбрано управление ведомственной охраны Минтранса России. Оказывать услуги оно будет до конца 2024 года.

Исполнителю предстоит создать два круглосуточных поста наблюдения за БПЛА.

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Ранее в Ростовской области жители начали получать сообщения о действиях при угрозе атаке БПЛА. Напомним, что в ночь на 31 июля над Ростовской областью был сбит вражеский беспилотник. В результате атаки никто не пострадал.

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