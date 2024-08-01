В Ростове-на-Дону усилят защиту от атак беспилотников

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Филиал Регионального центра Единой системы «Аэронавигация Юга» выступил заказчиком услуг по защите воздушного пространства города от атак БПЛА. Стоимость контракта составила 3,2 миллиона рублей. В качестве подрядчика было выбрано управление ведомственной охраны Минтранса России. Оказывать услуги оно будет до конца 2024 года.
Исполнителю предстоит создать два круглосуточных поста наблюдения за БПЛА.
Ранее в Ростовской области жители начали получать сообщения о действиях при угрозе атаке БПЛА. Напомним, что в ночь на 31 июля над Ростовской областью был сбит вражеский беспилотник. В результате атаки никто не пострадал.