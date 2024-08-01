В Ростовской области бушует смерч, а против дронов возведут гигантский купол

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В сообществе «Это Ростов» опубликовали кадры смерча над Азовским морем. Его заметили в ночь на 1 августа. Вихри образовались вблизи берега. Смерч в море сопровождался грозой в небе.
В соцсетях жители региона высказали беспокойство из-за бушевавшей стихии. Они отметили важность штормовых предупреждений, благодаря которым можно спасти свою жизнь, отказавшись от плавания в бурю.
Общественник Игорь Симаков написал в своём Telegram-канале о предложении военных создать своеобразный купол для защиты Азова от беспилотников.
Симаков рассказал, что на прошедшем заседании Совета директоров Азова подробно обсудили тему защиты города от БПЛА. Ссылаясь на слова военных, общественник заявил, что город атакую дронами самолетного типа. Они способны преодолевать большие расстояния. Симаков добавил, что тактика применения беспилотников украинской стороной совершенствуется каждый месяц.
Купол над Азовом, предположительно, будет иметь радиус не менее 30 километров. Он, по задумке военных, обеспечит круговую оборону предприятий и жителей. Предлагается создание трехуровневой системы подавления и установка оборудования РЭБ в нескольких точках.
По словам Симакова, для создания купола необходим один месяц. Его возведение обойдётся в 29 миллионов рублей.
Администрация Ростова сообщила о сложной ситуации в школах города в преддверии нового учебного года. В некоторых районах города образовательные учреждения практически переполнены.
Замглавы администрации по соцвопросам Елена Кожухова рассказала, что за последние пять лет число обучающихся значительно выросло. Общее число школьников в Ростове составляет 131 тысячу человек.
Рост числа учащихся приводит к высокой загруженности школ. Сложная ситуация складывается сразу в четырёх районах Ростова-на-Дону. Так, на 17 образовательных учреждений Первомайского района приходится 8 189 человек. В Советском районе в 15 школах учатся 8 106 детей, а в 11 учебных заведениях Октябрьского района числится 6 095 обучающихся. В Железнодорожном районе располагается пять школ, в которых учатся 3471 человек.
Для снижения напряжённости с местами в учебных заведениях чиновница предложила модифицировать имеющиеся школы и строить дополнительные.