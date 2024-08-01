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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В Ростовской области начался сезон охоты на плотоядных животных

В Ростовской области начался сезон охоты на волков и шакалов

1 августа 2024, 12:45
Фото: flickr.com/cc by 2.0/blmoregon
В Ростовской области начался сезон охоты на плотоядных животных
В Ростовской области начался сезон охоты на волков и шакалов. Однако объемы отстрела хищников строго ограничены, сообщает региональное Минприроды.

Согласно документации ведомства, с 1 августа 2024 года в Ростовской области начался период охоты на волков и шакалов. Количество добытых плотоядных животных строго регулируется. Так, в донском регионе разрешен отстрел не более семи волков и не более 148 шакалов. Сезон охоты завершится 31 марта 2025 года.

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Тем временем в области продолжается охота на сурков-байбаков и на взрослых особей европейской косули.

Отметим, что охота разрешена исключительно из специализированного огнестрельного оружия.

Ранее в Ростовской области от растерзания спасли краснокнижного хоря-перевязку.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Природа#Лес#Животные#Охота#Дикие животные#Живая природа#Добыча#Шакалы#Охота на волков#Охотники#Хищник
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