В Ростовской области начался сезон охоты на волков и шакалов

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Согласно документации ведомства, с 1 августа 2024 года в Ростовской области начался период охоты на волков и шакалов. Количество добытых плотоядных животных строго регулируется. Так, в донском регионе разрешен отстрел не более семи волков и не более 148 шакалов. Сезон охоты завершится 31 марта 2025 года.
Тем временем в области продолжается охота на сурков-байбаков и на взрослых особей европейской косули.
Отметим, что охота разрешена исключительно из специализированного огнестрельного оружия.
Ранее в Ростовской области от растерзания спасли краснокнижного хоря-перевязку.