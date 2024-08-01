В Ростовской области начался сезон охоты на волков и шакалов

Согласно документации ведомства, с 1 августа 2024 года в Ростовской области начался период охоты на волков и шакалов. Количество добытых плотоядных животных строго регулируется. Так, в донском регионе разрешен отстрел не более семи волков и не более 148 шакалов. Сезон охоты завершится 31 марта 2025 года.