В Ростовской области заметили смерч над Азовским морем

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Ночью 1 августа в Ростовской области пронесся смерч. Вихрь возник над Азовским морем вблизи берега. Природное явление сопровождалось сильной грозой. Мощную стихию удалось запечатлеть на камеру.
Жителей донского региона поразило ночное явление: «Так вот что вчера в небе сверкало».
«Ужасно! Буду внимательнее следить за новостями из Ростова», — пишет пользовательница.
А кто-то удивился, что разрушительный атмосферный вихрь вообще прошел в Ростовской области: «Смерчи бывают???».
Ранее смерч заметили жители Сальского района донского региона.
До этого стало известно, что поля в Ростовской области атаковала азиатская саранча.