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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

В Ростовской области заметили смерч с грозой над Азовским морем

В Ростовской области заметили смерч над Азовским морем

1 августа 2024, 11:19
Фото: Unsplash
В Ростовской области заметили смерч с грозой над Азовским морем
В Ростовской области прошел смерч. Природное явление заметили над Азовским морем, сообщает паблик «Это Ростов новости».

Ночью 1 августа в Ростовской области пронесся смерч. Вихрь возник над Азовским морем вблизи берега. Природное явление сопровождалось сильной грозой. Мощную стихию удалось запечатлеть на камеру.

Жителей донского региона поразило ночное явление: «Так вот что вчера в небе сверкало».

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Фото: ТГ канал «Это Ростов»

«Ужасно! Буду внимательнее следить за новостями из Ростова», — пишет пользовательница.

А кто-то удивился, что разрушительный атмосферный вихрь вообще прошел в Ростовской области: «Смерчи бывают???».

Ранее смерч заметили жители Сальского района донского региона.

До этого стало известно, что поля в Ростовской области атаковала азиатская саранча.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Природа#Погода#Гроза#Азовское море#Смерч#Фото#Живая природа
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