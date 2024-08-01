Восемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Происшествие случилось в районе Большого Лога в Аксайском районе. Водитель «МАЗ» превысил скорость, но не справился с управлением. Фура опрокинулась и столкнула с дороги в кювет пассажирский автобус «Ростов — Новочеркасск».
В результате ДТП травмы получили восемь человек. Трём оказали помощь на месте, ещё пятерых госпитализировали. Среди тех, кто попал в больницу, оказались водитель грузовика и четверо пассажиров автобуса.
Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.
Ранее появилось видео с места аварии в Большом Логе.