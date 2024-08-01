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Posted Сегодня, 18:40

Published Сегодня, 18:40

Modified Сегодня, 18:41

Updated Сегодня, 18:41

Пять человек госпитализированы после аварии с грузовиком и пассажирским автобусом в Аксайском районе

Восемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской области

1 августа 2024, 18:40
Фото: управление ГИБДД по Ростовской области
Пять человек госпитализированы после аварии с грузовиком и пассажирским автобусом в Аксайском районе
Пять человек госпитализированы после аварии с грузовиком и пассажирским автобусом в Аксайском районе, подробностями делиться управление ГИБДД по Ростовской области.

Происшествие случилось в районе Большого Лога в Аксайском районе. Водитель «МАЗ» превысил скорость, но не справился с управлением. Фура опрокинулась и столкнула с дороги в кювет пассажирский автобус «Ростов — Новочеркасск».

Восемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской областиВосемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской области
Восемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской областиВосемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской области
Восемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской области
Фото: управление ГИБДД по Ростовской области

В результате ДТП травмы получили восемь человек. Трём оказали помощь на месте, ещё пятерых госпитализировали. Среди тех, кто попал в больницу, оказались водитель грузовика и четверо пассажиров автобуса.

Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

Ранее появилось видео с места аварии в Большом Логе.

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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Полиция#Транспорт#Авария#Происшествия
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