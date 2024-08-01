Выращенный на фермах лосось лишается питательных свойств

Исследователи изучили лосось, который выращивают норвежские фермеры, и обращали внимание прежде всего на питательные вещества, которые крайне необходимы человеку. Выяснилось, что даже в дикой макрели, анчоусах, которые используют в качестве корма для лосося, всех этих минералов и витаминов больше в несколько раз.