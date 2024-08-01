Выращенный на фермах лосось лишается питательных свойств

Posted 1 августа, 13:36
Published 1 августа, 13:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Британские ученые из Кембриджа установили, что лосось, которого вырастили на специальных фермах, в меньшей степени содержит те полезные вещества, которые есть у его дикого аналога. В частности, у искусственно выведенной рыбы снижен уровень кальция, йода, омега-3 и витаминов, пишет ИА RuNews24.ru.
Исследователи изучили лосось, который выращивают норвежские фермеры, и обращали внимание прежде всего на питательные вещества, которые крайне необходимы человеку. Выяснилось, что даже в дикой макрели, анчоусах, которые используют в качестве корма для лосося, всех этих минералов и витаминов больше в несколько раз.