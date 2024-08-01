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Posted 1 августа, 13:36

Published 1 августа, 13:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Выращенный на фермах лосось лишается питательных свойств

1 августа 2024, 13:36
Оказалось, что у дикого лосося уровень витаминов и минералов в организме гораздо выше. Даже кормовой анчоус содержит в разы больше йода, чем фермерский лосось.

Британские ученые из Кембриджа установили, что лосось, которого вырастили на специальных фермах, в меньшей степени содержит те полезные вещества, которые есть у его дикого аналога. В частности, у искусственно выведенной рыбы снижен уровень кальция, йода, омега-3 и витаминов, пишет ИА RuNews24.ru.

Исследователи изучили лосось, который выращивают норвежские фермеры, и обращали внимание прежде всего на питательные вещества, которые крайне необходимы человеку. Выяснилось, что даже в дикой макрели, анчоусах, которые используют в качестве корма для лосося, всех этих минералов и витаминов больше в несколько раз.

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