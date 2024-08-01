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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Юрист Габович рассказал, как и кому с 1 августа повысят пенсии в Ростовской области

Юрист Габович рассказал, кому с 1 августа повысят пенсии в Ростовской области

1 августа 2024, 13:44
Фото: rostov-gorod.ru
Юрист Габович рассказал, как и кому с 1 августа повысят пенсии в Ростовской области
Пенсии с 1 августа 2024 года в Ростовской области повысятся у тех ростовчан, которые получают их по старости и по инвалидности, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Однако для повышения пенсии, по словам юриста, должно быть соблюдено два обязательных условия. А именно, в 2023 году пенсионер должен был работать. И на его индивидуальных счетах должны присутствовать страховые взносы.

«Речь идет не о работающих пенсионерах, а о тех, кто работал в прошлом году и не так давно вышел на пенсию. При этом работа должна была быть официальной, с выплатами работодателями взносов», — объясняет Антон Габович.

Эксперт добавляет, что перерасчет пенсии будет произведен автоматически. Пожилым людям не придется куда-то идти и подавать заявления.

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Размер повышения, по словам собеседника, будет зависеть от той зарплаты, которую пенсионер получал в 2023 году. Чем она больше, тем больше будет перерасчет и тем выше станет пенсия.

«Также повысятся пенсии у тех, кто является участником программы софинансирования пенсий. Перерасчет будет произведен по результатам того, куда были инвестированы пенсионные накопления в прошлом году», — уточняет юрист.

Ранее RostovGazeta сообщала, что только 16% ростовчан рассчитывают в старости жить на пенсию.

Только 16% ростовчан рассчитывают жить на пенсию в старости
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