Юрист Габович рассказал, кому с 1 августа повысят пенсии в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Однако для повышения пенсии, по словам юриста, должно быть соблюдено два обязательных условия. А именно, в 2023 году пенсионер должен был работать. И на его индивидуальных счетах должны присутствовать страховые взносы.
«Речь идет не о работающих пенсионерах, а о тех, кто работал в прошлом году и не так давно вышел на пенсию. При этом работа должна была быть официальной, с выплатами работодателями взносов», — объясняет Антон Габович.
Эксперт добавляет, что перерасчет пенсии будет произведен автоматически. Пожилым людям не придется куда-то идти и подавать заявления.
Размер повышения, по словам собеседника, будет зависеть от той зарплаты, которую пенсионер получал в 2023 году. Чем она больше, тем больше будет перерасчет и тем выше станет пенсия.
«Также повысятся пенсии у тех, кто является участником программы софинансирования пенсий. Перерасчет будет произведен по результатам того, куда были инвестированы пенсионные накопления в прошлом году», — уточняет юрист.
Ранее RostovGazeta сообщала, что только 16% ростовчан рассчитывают в старости жить на пенсию.