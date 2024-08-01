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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Жара выше нормы и мало дождей: в «Фобосе» рассказали о погоде в Ростове в августе

Жара выше нормы и мало дождей: в «Фобосе» рассказали о погоде в Ростове в августе

1 августа 2024, 12:52
Фото: 1MI
Жара выше нормы и мало дождей: в «Фобосе» рассказали о погоде в Ростове в августе

Синоптики «Фобоса» предупредили о жарком и засушливом августе в Ростове

В августе в Ростове солнечных дней будет больше, чем обычно, рассказали корреспонденту RostovGazeta в центре погоды «Фобос».

Подводя итоги июля, синоптики отметили, что среднемесячная температура воздуха в Ростове превысила норму на 3,7 градуса. При этом городе выпало 62 миллиметра осадков — это 123% от месячной нормы.

«Месяц получился довольно жарким и влажным», — резюмируют эксперты «Фобос».

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Температура воздуха в августе в низовьях Дона будет на полтора градуса выше нормы. В дневное время она в среднем составит чуть больше +30 градусов, а в вечернее — около +18 градусов.

Обильных осадков в августе, по словам синоптиков, ждать не стоит. Норма осадков для Ростова в этом месяце обычно составляет 43 миллиметра. В этом году в августе от нормы выпадет лишь 70%-90% осадков.

«Месяц будет вполне себе комфортный с небольшим превышением температурной нормы и с большим количеством солнечных дней, чем это предполагается по норме», — заключили в «Фобос».

Ранее сообщалось, что сильная жара в Ростовской области усложнила пчёлам сбор нектара для меда.

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