Жара выше нормы и мало дождей: в «Фобосе» рассказали о погоде в Ростове в августе

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Подводя итоги июля, синоптики отметили, что среднемесячная температура воздуха в Ростове превысила норму на 3,7 градуса. При этом городе выпало 62 миллиметра осадков — это 123% от месячной нормы.
«Месяц получился довольно жарким и влажным», — резюмируют эксперты «Фобос».
Температура воздуха в августе в низовьях Дона будет на полтора градуса выше нормы. В дневное время она в среднем составит чуть больше +30 градусов, а в вечернее — около +18 градусов.
Обильных осадков в августе, по словам синоптиков, ждать не стоит. Норма осадков для Ростова в этом месяце обычно составляет 43 миллиметра. В этом году в августе от нормы выпадет лишь 70%-90% осадков.
«Месяц будет вполне себе комфортный с небольшим превышением температурной нормы и с большим количеством солнечных дней, чем это предполагается по норме», — заключили в «Фобос».
Ранее сообщалось, что сильная жара в Ростовской области усложнила пчёлам сбор нектара для меда.