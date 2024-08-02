Банда ростовчан помогала украинским колл-центрам обманывать людей

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Фигуранты обеспечивали работу SIM-банков, используемых украинскими колл-центрами. Их представители звонили россиянам и обманывали их.
Во время обысков изъяли более 12 тысяч сим-карт, а также несколько SIM-банков. За счет них было совершено свыше 400 тысяч звонков.
По фактам мошенничеств в различных регионах возбудили 44 уголовных дела. А общий размер ущерба оценили на сумму 25 миллионов рублей.
«Сейчас решается вопрос о привлечении задержанных лиц в качестве пособников в совершении мошенничества», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что жителей Ростовской области хотят ограничить в количестве сим-карт.