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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Банда ростовчан помогала украинским колл-центрам обманывать людей

Банда ростовчан помогала украинским колл-центрам обманывать людей

2 августа 2024, 08:47
Фото: Unsplash
Банда ростовчан помогала украинским колл-центрам обманывать людей
Силовики задержали жителей Ростова-на-Дону, которые помогали украинским мошенникам, сообщили в региональном УФСБ.

Фигуранты обеспечивали работу SIM-банков, используемых украинскими колл-центрами. Их представители звонили россиянам и обманывали их.

Во время обысков изъяли более 12 тысяч сим-карт, а также несколько SIM-банков. За счет них было совершено свыше 400 тысяч звонков.

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По фактам мошенничеств в различных регионах возбудили 44 уголовных дела. А общий размер ущерба оценили на сумму 25 миллионов рублей.

«Сейчас решается вопрос о привлечении задержанных лиц в качестве пособников в совершении мошенничества», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что жителей Ростовской области хотят ограничить в количестве сим-карт.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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