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Posted 2 августа, 13:40

Published 2 августа, 13:40

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Бедная половина Евросоюза владеет 5% общего собственного капитала

2 августа 2024, 13:40
Более бедные люди почувствовали, прежде всего, как повысились цены на жилье, а более богатые домохозяйства испытали удар по своему финансовому состоянию.

В последние годы вопрос неравномерного распределения активов среди домохозяйств в еврозоне стал особенно актуальным. Согласно недавнему анализу Европейского центрального банка (ЕЦБ), ситуация выглядит тревожно: десять процентов самых богатых людей владеют примерно 56 процентами общего собственного капитала. В то же время на долю бедной половины домохозяйств приходится всего лишь пять процентов. Эти данные подчеркивают глубокие экономические разрывы, существующие в обществе.

Для лучшего понимания ситуации важно рассмотреть, что такое чистые активы. Они представляют собой разницу между всеми финансовыми и стоимостными активами домохозяйства, такими как недвижимость, сбережения и инвестиции, и его обязательствами, включая долги. Таким образом, чистые активы являются показателем реального финансового состояния домохозяйства.

По мнению ЕЦБ, как более богатые, так и более бедные домохозяйства в еврозоне, вероятно, понесли имущественные потери. Для менее обеспеченных граждан это выражается в росте цен на жилье, что делает доступ к качественному жилью еще более сложным. В свою очередь, более богатые домохозяйства столкнулись с потерями в своих финансовых активах, таких как акции и облигации.

Интересно, что, согласно данным ЕЦБ, акции на фондовых рынках растут быстрее, чем цены на недвижимость. Это означает, что чистая стоимость активов десяти процентов самых богатых людей восстанавливается быстрее после экономических спадов. Например, в Австрии около 50 тысяч человек являются долларовыми миллионерами, а 400 сверхбогатых владеют более чем одной третью всех финансовых активов страны. Это подчеркивает, насколько сильно богатые слои общества могут влиять на экономику в целом, пишет ИА RuNews24.ru.

Экономисты также пришли к выводу, что повышение процентных ставок может привести к потере активов. В условиях растущих процентных ставок стоимость заемных средств увеличивается, что может негативно сказаться на финансовом состоянии как богатых, так и бедных домохозяйств. Однако в июне валютные регуляторы впервые снизили процентные ставки, что может стать сигналом для улучшения ситуации.

Инфляция в июне составила 2,5 процента, что близко к целевому показателю ЕЦБ в два процента. Это снижение ставок может помочь стимулировать экономическую активность и улучшить финансовое положение домохозяйств, однако неравенство в распределении активов остается серьезной проблемой, требующей комплексного подхода и долгосрочных решений.

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