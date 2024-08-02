Бедная половина Евросоюза владеет 5% общего собственного капитала

По мнению ЕЦБ, как более богатые, так и более бедные домохозяйства в еврозоне, вероятно, понесли имущественные потери. Для менее обеспеченных граждан это выражается в росте цен на жилье, что делает доступ к качественному жилью еще более сложным. В свою очередь, более богатые домохозяйства столкнулись с потерями в своих финансовых активах, таких как акции и облигации.