Бюст адмиралу Федору Ушакову откроют в Азове

Федор Ушаков — самый известный российский флотоводец. Его нередко сравнивают с Суворовым, поскольку он тоже не знал поражений в сражениях. Адмирал Ушаков сыграл ключевую роль в том, чтобы Россия укрепилась на побережьях Азовского и Черного морей. Его карьера началась в Азовской флотилии, и в первые годы его службы были связаны с территорией Донского края.