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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 09:49

Бюст адмиралу Федору Ушакову откроют в Азове

Бюст адмиралу Федору Ушакову откроют в Азове

2 августа 2024, 09:47
Фото: donland.ru
Бюст адмиралу Федору Ушакову откроют в Азове
В Азове 5 августа в торжественной обстановке откроют бюст адмиралу Федору Ушакову, сообщили в правительстве региона.

Бюст уже установили в Парке Памяти, а дату открытия выбрали не случайно. Дело в том, что в этот день в 2001 году Федор Ушаков был канонизирован.

Благодаря инициативной группе по созданию духовно-исторического комплекса в честь святого и праведного воина Федора Ушакова в столице донской регион получил специальный приз — бюст Ушакова, который представили в рамках тематического конкурса.

Депутаты Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий и Антон Гетта участвовали во всех организационных моментах. Они поблагодарили главу инициативной группы Дмитрия Шлопака за возможность преемственности поколения, познания истории Отечества в целях духовно-нравственного воспитания молодежи в регионе.

Антон Гетта подчеркнул, что открытие бюста Ушакова в Азове является уважением к всем жителям города. Он выразил уверенность, что бюст великого флотоводца будет не только напоминать о героизме русского народа и вдохновлять на новые достижения, но и станет надежным защитником для Азова.

Федор Ушаков — самый известный российский флотоводец. Его нередко сравнивают с Суворовым, поскольку он тоже не знал поражений в сражениях. Адмирал Ушаков сыграл ключевую роль в том, чтобы Россия укрепилась на побережьях Азовского и Черного морей. Его карьера началась в Азовской флотилии, и в первые годы его службы были связаны с территорией Донского края.

Для адмирала Ушакова на первом месте всегда находились христианская вера, Божьи заповеди и основанная на них самоотверженная преданность родине. Он проявлял любовь к людям, был отзывчив и щедр в помощи, готов был жертвовать всем, что у него есть, и сохранял благочестие.

Поэтому имя святого праведного воина Феодора считается священным не только для моряков, но и для всех людей православной веры.

Добавим, что церемония открытия состоится в 12 часов в Парке Памяти города Азова.

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