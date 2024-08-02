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Published Сегодня, 07:50

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Что будет с ценами на АЗС после запрета на экспорт бензина

Что будет с ценами на ростовских АЗС после запрета на экспорт бензина

2 августа 2024, 07:50
Фото: Николай Максимович/panoramio/cc by 3.0
Что будет с ценами на АЗС после запрета на экспорт бензина
Минэнерго ввело запрет на экспорт бензина для нефтяных компаний. Что теперь будет с ценами на бензин, в материале «Новых известий».

Экспорт бензина, который был разрешен в июне и действовал два месяца, вновь подлежит запрету. Власти рассчитывают, что это поможет сдержать увеличение цен на топливо.

Издание пишет, что нефтяные компании решили не ограничивать свои цены в соответствии с уровнем инфляции, и в итоге им снова могут запретить вести торговлю за пределами страны.

Росстат назвал новые цены на бензин на заправках в Ростовской области
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По информации «Новых известий, сейчас нет намерения снижать цены на бензин. Вероятно, главная задача Минэнерго заключается в том, чтобы предотвратить дальнейший рост цен в условиях повышения стоимости нефти на глобальных рынках.

Цены на топливо на российских автозаправках действительно превысили уровень инфляции. Особенно заметно подорожал бензин — с начала года его стоимость увеличилась на 5,2%. Дизельное топливо, уже давно перешагнувшее предел в 60 рублей за литр, также стало дороже, однако темпы роста цен на него были более умеренными.

Ранее Росстат назвал новые цены на бензин на заправках в Ростовской области. За месяц бензин успел подорожать в среднем на полтора рубля.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экспорт#Цены на бензин
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