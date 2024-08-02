Что будет с ценами на ростовских АЗС после запрета на экспорт бензина

Цены на топливо на российских автозаправках действительно превысили уровень инфляции. Особенно заметно подорожал бензин — с начала года его стоимость увеличилась на 5,2%. Дизельное топливо, уже давно перешагнувшее предел в 60 рублей за литр, также стало дороже, однако темпы роста цен на него были более умеренными.