Что будет с ценами на ростовских АЗС после запрета на экспорт бензина

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:53
Экспорт бензина, который был разрешен в июне и действовал два месяца, вновь подлежит запрету. Власти рассчитывают, что это поможет сдержать увеличение цен на топливо.
Издание пишет, что нефтяные компании решили не ограничивать свои цены в соответствии с уровнем инфляции, и в итоге им снова могут запретить вести торговлю за пределами страны.
По информации «Новых известий, сейчас нет намерения снижать цены на бензин. Вероятно, главная задача Минэнерго заключается в том, чтобы предотвратить дальнейший рост цен в условиях повышения стоимости нефти на глобальных рынках.
Цены на топливо на российских автозаправках действительно превысили уровень инфляции. Особенно заметно подорожал бензин — с начала года его стоимость увеличилась на 5,2%. Дизельное топливо, уже давно перешагнувшее предел в 60 рублей за литр, также стало дороже, однако темпы роста цен на него были более умеренными.
Ранее Росстат назвал новые цены на бензин на заправках в Ростовской области. За месяц бензин успел подорожать в среднем на полтора рубля.