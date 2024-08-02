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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Гидрометцентр повторно проверил уровень радиации в Ростовской области

Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области

2 августа 2024, 14:22
Фото: wonderferret/cc by 2.0/flickr.com
Гидрометцентр повторно проверил уровень радиации в Ростовской области
Уровень радиации в Ростовской области и Южном федеральном округе находится в переделах допустимой нормы, информирует Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно данным на 2 августа 2024 года, на территории ЮФО доза гамма-излучения составила 0,08–0,20 микрозивертов в час. Помимо этого, отдельно замерили мощность излучения вблизи Ростовской АЭС. Там показатели достигли 0,08–0,15 микрозивертов в час. Оба значения не превышают естественного радиационного фона.

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Ранее стало известно, что на Ростовской АЭС заменят оборудования в первом энергоблоке. На модернизацию устройств на местной станции потратят более 5 миллиардов рублей.

До этого специалисты рассказали, безопасна ли Ростовская атомная электростанция и что происходит с радиацией в последнее время.

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