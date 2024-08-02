Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области

Согласно данным на 2 августа 2024 года, на территории ЮФО доза гамма-излучения составила 0,08–0,20 микрозивертов в час. Помимо этого, отдельно замерили мощность излучения вблизи Ростовской АЭС. Там показатели достигли 0,08–0,15 микрозивертов в час. Оба значения не превышают естественного радиационного фона.