Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Согласно данным на 2 августа 2024 года, на территории ЮФО доза гамма-излучения составила 0,08–0,20 микрозивертов в час. Помимо этого, отдельно замерили мощность излучения вблизи Ростовской АЭС. Там показатели достигли 0,08–0,15 микрозивертов в час. Оба значения не превышают естественного радиационного фона.
Ранее стало известно, что на Ростовской АЭС заменят оборудования в первом энергоблоке. На модернизацию устройств на местной станции потратят более 5 миллиардов рублей.
До этого специалисты рассказали, безопасна ли Ростовская атомная электростанция и что происходит с радиацией в последнее время.