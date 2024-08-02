Ливни, град и порывистый ветер накроют Ростовскую область

В течение пятницы, 2 августа, в Ростовской области действует штормовое предупреждение. Спасатели информируют об опасной непогоде. Так, в регионе пройдут сильные дожди и ливни в сочетании с грозой. Кроме того, может начаться град. Ветер будет порывистый до 20–23 метров в секунду.