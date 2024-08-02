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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Сильные ливни и град накроют Ростовскую область 2 августа

Ливни, град и порывистый ветер накроют Ростовскую область

2 августа 2024, 15:13
Фото: Изображение Midjourney
Сильные ливни и град накроют Ростовскую область 2 августа

МЧС объявило штормовое предупреждение из-за ливня с градом в Ростовской области

На Ростовскую область надвигается непогода. До конца суток 2 августа ожидаются сильные дожди и порывистый ветер, сообщает региональное МЧС.

В течение пятницы, 2 августа, в Ростовской области действует штормовое предупреждение. Спасатели информируют об опасной непогоде. Так, в регионе пройдут сильные дожди и ливни в сочетании с грозой. Кроме того, может начаться град. Ветер будет порывистый до 20–23 метров в секунду.

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Сотрудники МЧС просят дончан быть внимательнее и осторожнее на улицах. В период действия непогоды рекомендуется соблюдать правила личной безопасности.

Отметим, что в случае опасности можно набрать номера экстренной помощи: 101 или 112.

Ранее стало известно, что температура воздуха может упасть в Ростовской области до +11 в августе.

До этого дерево рухнуло на два автомобиля в Ростове-на-Дону из-за непогоды.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#МЧС#Ливень#Град#Погода#Непогода#Штормовое предупреждение#Дождь#Опасность#Штормовой ветер
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