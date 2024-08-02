Ливни, град и порывистый ветер накроют Ростовскую область

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В течение пятницы, 2 августа, в Ростовской области действует штормовое предупреждение. Спасатели информируют об опасной непогоде. Так, в регионе пройдут сильные дожди и ливни в сочетании с грозой. Кроме того, может начаться град. Ветер будет порывистый до 20–23 метров в секунду.
Сотрудники МЧС просят дончан быть внимательнее и осторожнее на улицах. В период действия непогоды рекомендуется соблюдать правила личной безопасности.
Отметим, что в случае опасности можно набрать номера экстренной помощи: 101 или 112.
Ранее стало известно, что температура воздуха может упасть в Ростовской области до +11 в августе.
До этого дерево рухнуло на два автомобиля в Ростове-на-Дону из-за непогоды.