На отрезке регионального шоссе Ростов-на-Дону-Волгодонск улучшили мобильную связь

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Теперь устойчивая связь и интернет появились не только на отрезке шоссе, которое обеспечивает транспортное сообщение между двумя крупнейшими городами региона, но и прилегающих поселках, таких как Зеленолугский и Малая Горка.
С модернизацией телеком оборудования LTE устойчивое соединение с интернетом получили около 1500 человек, которые постоянно проживают на этом участке. Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет покрыли не только жилые и административные здания в населенных пунктах, но и обеспечили стабильной связью отрезок регионального шоссе Ростов-на-Дону-Семикаракорск-Волгодонск.
Как отмечает директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов, модернизация оборудования на данному участке в Мартыновской районе решает сразу две задачи. Улучшает качество 4G связи для жителей Зеленолугского и Малой Горки и обеспечивает сетью отрезок регионального шоссе Ростов-на-Дону-Семикаракорск-Волгодонск.