На отрезке регионального шоссе Ростов-на-Дону-Волгодонск улучшили мобильную связь

С модернизацией телеком оборудования LTE устойчивое соединение с интернетом получили около 1500 человек, которые постоянно проживают на этом участке. Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет покрыли не только жилые и административные здания в населенных пунктах, но и обеспечили стабильной связью отрезок регионального шоссе Ростов-на-Дону-Семикаракорск-Волгодонск.