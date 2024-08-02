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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

На отрезке регионального шоссе Ростов-на-Дону-Волгодонск улучшили мобильную связь

На отрезке регионального шоссе Ростов-на-Дону-Волгодонск улучшили мобильную связь

2 августа 2024, 11:49
Фото: Unsplash
Улучшено телеком оборудование на отрезке регионального шоссе Ростов-на-Дону-Семикаракорск-Волгодонск.

Теперь устойчивая связь и интернет появились не только на отрезке шоссе, которое обеспечивает транспортное сообщение между двумя крупнейшими городами региона, но и прилегающих поселках, таких как Зеленолугский и Малая Горка.

С модернизацией телеком оборудования LTE устойчивое соединение с интернетом получили около 1500 человек, которые постоянно проживают на этом участке. Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет покрыли не только жилые и административные здания в населенных пунктах, но и обеспечили стабильной связью отрезок регионального шоссе Ростов-на-Дону-Семикаракорск-Волгодонск.

Как отмечает директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов, модернизация оборудования на данному участке в Мартыновской районе решает сразу две задачи. Улучшает качество 4G связи для жителей Зеленолугского и Малой Горки и обеспечивает сетью отрезок регионального шоссе Ростов-на-Дону-Семикаракорск-Волгодонск.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Волгодонск#Мобильная связь
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