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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

На Ростовскую область надвигается 18-часовая магнитная буря

На Ростовскую область надвигается 18-часовая магнитная буря

2 августа 2024, 13:12
Фото: Unsplash
На Ростовскую область надвигается 18-часовая магнитная буря
На Ростовскую область надвигается 18-часовая буря уровня G2, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В субботу, 3 августа, в Ростове-на-Дону около 15.00 мск начнется длинная магнитная буря. В течение первых трех часов возбуждение магнитосферы не будет превышать четырех баллов. Однако после 18.00 ожидается геомагнитная буря уровня G1. Пик ее активности придется на 4 августа. В 01.00 сила возмущения достигнет уровня G2 и составит шесть баллов из девяти возможных. Магнитная буря успокоится только после 09.00 мск.

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На Ростовскую область надвигается 18-часовая магнитная буряНа Ростовскую область надвигается 18-часовая магнитная буря
На Ростовскую область надвигается 18-часовая магнитная буря
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Вероятность возникновения магнитного шторма составляет 30%. В период воздействия бури необходимо тщательнее следить за своим здоровьем. Людям с метеочувствительностью и хроническими заболеваниями рекомендуется заранее предпринять меры для минимизации вреда. Врачи рекомендуют следить за питанием, заниматься йогой или другой физической нагрузкой.

Ранее доктор рассказал, чем опасны магнитные бури для ростовчан.

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