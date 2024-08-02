На Ростовскую область надвигается 18-часовая магнитная буря

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В субботу, 3 августа, в Ростове-на-Дону около 15.00 мск начнется длинная магнитная буря. В течение первых трех часов возбуждение магнитосферы не будет превышать четырех баллов. Однако после 18.00 ожидается геомагнитная буря уровня G1. Пик ее активности придется на 4 августа. В 01.00 сила возмущения достигнет уровня G2 и составит шесть баллов из девяти возможных. Магнитная буря успокоится только после 09.00 мск.
Вероятность возникновения магнитного шторма составляет 30%. В период воздействия бури необходимо тщательнее следить за своим здоровьем. Людям с метеочувствительностью и хроническими заболеваниями рекомендуется заранее предпринять меры для минимизации вреда. Врачи рекомендуют следить за питанием, заниматься йогой или другой физической нагрузкой.
Ранее доктор рассказал, чем опасны магнитные бури для ростовчан.