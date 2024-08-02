На Ростовскую область надвигается 18-часовая магнитная буря

В субботу, 3 августа, в Ростове-на-Дону около 15.00 мск начнется длинная магнитная буря. В течение первых трех часов возбуждение магнитосферы не будет превышать четырех баллов. Однако после 18.00 ожидается геомагнитная буря уровня G1. Пик ее активности придется на 4 августа. В 01.00 сила возмущения достигнет уровня G2 и составит шесть баллов из девяти возможных. Магнитная буря успокоится только после 09.00 мск.