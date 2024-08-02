Общественник предупредил о возможных диверсиях с электросамокатами в Ростове

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Напомним, что по информации в СМИ, во избежание диверсий в Таганроге с улиц эвакуировали электросамокаты. Сейчас эти современные средства передвижения находятся в помещении под охраной. Также сообщается, что сервис кикшеринга приостановил свою работу.
«Идея электросамокатов сама по себе хорошая. Но последнее время с ними нередко возникают опасные ситуации. Нужно понимать, что электросамокаты завозные. Каждый из них через рентген не пропустишь. А что там у них внутри никто не знает. В связи с этим, учитывая реалии времени, нельзя исключать, что электросамокаты могут использовать для диверсий», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник делится мнением, что пока нужно во всех городах Ростовской области ограничить использование электросамокатов. А также прекратить их завоз из зарубежных стран. Вместо этого — развивать свои производства по выпуску таких сертифицированных транспортных средств.
«А пока следует обходиться без них. Думаю, ничего страшного не произойдет. Мы же сколько лет раньше жили без электросамокатов. И сейчас сможем. В качестве альтернативы, например, для курьеров, можно использовать наши обычные самокаты — это и безопасно, и полезно для здоровья. Ведь физическая нагрузка хорошо развивает мышцы ног», — уверен эксперт.
Собеседник добавляет, что на некоторых курортах еще в прошлом году запрещали движение на электросамокатах по набережным.
«И это правильно. Приезжая отдыхать, люди не должны следить по сторонам, нет ли вокруг опасности от лихих самокатеров», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области начали массово изымать электросамокаты.