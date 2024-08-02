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Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Общественник рассказал, чем опасны электросамокаты в Ростове. И это не лихая езда

Общественник предупредил о возможных диверсиях с электросамокатами в Ростове

2 августа 2024, 08:36
Фото: rostovgazeta.ru
Общественник рассказал, чем опасны электросамокаты в Ростове. И это не лихая езда
В Ростовской области уже было зафиксировано несколько несчастных случаев с самовозгоранием и самоподрывами самокатов, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что по информации в СМИ, во избежание диверсий в Таганроге с улиц эвакуировали электросамокаты. Сейчас эти современные средства передвижения находятся в помещении под охраной. Также сообщается, что сервис кикшеринга приостановил свою работу.

«Идея электросамокатов сама по себе хорошая. Но последнее время с ними нередко возникают опасные ситуации. Нужно понимать, что электросамокаты завозные. Каждый из них через рентген не пропустишь. А что там у них внутри никто не знает. В связи с этим, учитывая реалии времени, нельзя исключать, что электросамокаты могут использовать для диверсий», — отмечает Владислав Махмудов.
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Собеседник делится мнением, что пока нужно во всех городах Ростовской области ограничить использование электросамокатов. А также прекратить их завоз из зарубежных стран. Вместо этого — развивать свои производства по выпуску таких сертифицированных транспортных средств.

«А пока следует обходиться без них. Думаю, ничего страшного не произойдет. Мы же сколько лет раньше жили без электросамокатов. И сейчас сможем. В качестве альтернативы, например, для курьеров, можно использовать наши обычные самокаты — это и безопасно, и полезно для здоровья. Ведь физическая нагрузка хорошо развивает мышцы ног», — уверен эксперт.
пока нужно во всех городах Ростовской области ограничить использование электросамокатовпока нужно во всех городах Ростовской области ограничить использование электросамокатов
пока нужно во всех городах Ростовской области ограничить использование электросамокатов
Фото: Юлия Лапина/Правительство СПБ
Эвакуация самокатов началась в Таганроге из-за угрозы диверсий
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Собеседник добавляет, что на некоторых курортах еще в прошлом году запрещали движение на электросамокатах по набережным.

«И это правильно. Приезжая отдыхать, люди не должны следить по сторонам, нет ли вокруг опасности от лихих самокатеров», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области начали массово изымать электросамокаты.

В Ростовской области начали массово изымать электросамокаты
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