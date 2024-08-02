«Не видны, но очень опасны»: синантропы в Ростове распространяют смертельные болезни

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
По словам собеседника, синантропы — это организмы, которые живут рядом с нами в Ростовской области, в созданных людьми условиях. Синантропными организмами могут быть и растения, и животные и грибы. Чаще всего, люди их не замечают.
«Многие из них приносят пользу. Например, если речь идет о мелких хищниках, то они ограничивают численность грызунов или синантропных насекомых. Однако немало синантропов представляют реальную опасность для ростовчан — они могут быть резервуарами серьезных заболеваний», — отмечает Александр Евсюков.
«Крысы — это очень опасные для человека грызуны. Помимо бешенства, они могут распространять и другие тяжелые заболевания — туляремию, лептоспироз и даже различные виды тифа», — уточняет собеседник.
Контактировать с крысами без соблюдения особых мер безопасности, эксперт категорически не рекомендует. То же самое касается и ряда других синантропов. В частности, ежиков и летучих мышей.
В целом, по словам эксперта, многих из синантропов ростовчане попросту не замечают. В их числе — хищные птицы, которые гнездятся на деревьях и на крышах высоких зданий в Ростове, а также мелкие хищники, например, ласка или хорек.
Ранее RostovGazeta сообщала, как регоператор оправдался за свалки с крысами в Ростовской области.