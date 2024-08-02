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Парк «Левобережный» в Ростове требует через суд отремонтировать вход

Парк «Левобережный» в Ростове требует через суд отремонтировать вход

2 августа 2024, 15:11
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону парк «Левобережный» требует от подрядчика безвозмездно восстановить входную группу. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда региона.

Парк культуры и отдыха «Левобережный» подал в Арбитражный суд Ростовской области исковое заявление к организации «Каптал-Строй». Истец требует устранить недостатки во входной группе, которые возникли после ряда строительных работ. Так, парк требует отремонтировать светодиодные ленты на арке, проседания тротуарной плитки вокруг нее и облицовочные панели сверху.

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Все работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента вступления решения арбитражного суда в силу.

Иск был принят к производству, предварительное судебное заседание назначено на 23 сентября 2024 года.

До этого стало известно, что УФАС взыскал с оборонного завода в донской столице выше 55 млн рублей.

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