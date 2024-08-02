Парк «Левобережный» в Ростове требует через суд отремонтировать вход

Парк культуры и отдыха «Левобережный» подал в Арбитражный суд Ростовской области исковое заявление к организации «Каптал-Строй». Истец требует устранить недостатки во входной группе, которые возникли после ряда строительных работ. Так, парк требует отремонтировать светодиодные ленты на арке, проседания тротуарной плитки вокруг нее и облицовочные панели сверху.