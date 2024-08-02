Повестки в военкомат массово вручали в Ростовской области во время рейда

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Published Сегодня, 06:47
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Всего за это время зарегистрировали 10 нарушений. Так, в отношении одного иностранца составили материал за «Нарушение режима пребывания».
Кроме того, аннулировали два вида на жительство и одно разрешение на временное проживание в России. Еще 24 мигрантам запретили в течение пяти лет въезжать в страну.
«Сотрудниками военного комиссариата вручено 13 повесток натурализованным гражданам РФ», — уточнили в полиции.
До этого в донской столице на стройке нашли более 20 нелегальных мигрантов.
Ранее двух полицейских заподозрили в организации канала незаконной миграции в Ростове.
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