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Published Сегодня, 06:47

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Повестки в военкомат массово вручали мигрантам в Ростовской области во время рейда

Повестки в военкомат массово вручали в Ростовской области во время рейда

2 августа 2024, 06:47
Фото: 1MI
Повестки в военкомат массово вручали мигрантам в Ростовской области во время рейда

Повестки массово вручали мигрантам в Ростовской области во время рейда

В Ростовской области провели рейды по проверке мигрантов и выявили различные нарушения, сообщили в региональном УМВД.

Всего за это время зарегистрировали 10 нарушений. Так, в отношении одного иностранца составили материал за «Нарушение режима пребывания».

Кроме того, аннулировали два вида на жительство и одно разрешение на временное проживание в России. Еще 24 мигрантам запретили в течение пяти лет въезжать в страну.

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«Сотрудниками военного комиссариата вручено 13 повесток натурализованным гражданам РФ», — уточнили в полиции.

До этого в донской столице на стройке нашли более 20 нелегальных мигрантов.

Ранее двух полицейских заподозрили в организации канала незаконной миграции в Ростове.

Читайте также о том, как жительница региона заключала браки с иностранцами ради гражданства.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Проверка#Нарушения#Происшествия#Рейд
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