Россияне призывают беременную Анну Хилькевич уйти в декрет, опасаясь за ее здоровье

Posted 2 августа, 08:51
Published 2 августа, 08:51
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Глубоко беременная Анна Хилькевич напугала поклонников сообщением о своем состоянии здоровья. Накануне актриса рассказала, что едва не поехала в роддом, так как у нее начались схватки.
При этом она призналась, что немного испугалась, так как время для появления малыша на свет еще не подошло, пишет ИА RuNews24.ru.
«Фух! остановились…! Но было стремно. Рановато все же», — поделилась Хилькевич, опубликовав скриншот приложения-счетчика схваток.
В завершение Анна рассказала, что несмотря на ложные схватки, собирается на работу на следующий день. Это обеспокоило поклонников актрисы. Они призвали ее взять передышку и ждать появления ребенка, не нагружая себя работой.
«Странно читать от глубоко беременной женщины „завтра работаю“, — прокомментировали подписчики.
Подписчики напомнили, что Анну нельзя назвать молодой мамой, а эта беременность уже третья.
В то же время недоброжелатели накинулись на Хилькевич с критикой и потребовали, чтобы она перестала показывать «огромный» живот, который не помещается на экране.
Анна спокойно отнеслась к выпадам и заявила, что отсиживаться дома и прятать свою беременность не собирается, поскольку «растущим животиком надо гордиться и хвалиться».
«С ним женщина новая, другая и без сомнения — красивая», — подытожила будущая многодетная мама.