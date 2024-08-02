Россияне призывают беременную Анну Хилькевич уйти в декрет, опасаясь за ее здоровье

В мае стало известно, что актриса Анна Хилькевич снова готовится стать мамой. При этом звезда «Универа» призналась, что не собирается бросать карьеру и сидеть в декрете. Она по-прежнему продолжает работать, что сказывается на ее самочувствии. Поклонники просят Хилькевич сбавить обороты и отдохнуть.